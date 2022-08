Diputados aprobó pasar a discusión particular de artículos de la Rendición de Cuentas y este martes continúa la sesión

El plazo constitucional para votar el proyecto termina el viernes 19, a las 23 horas y 59 minutos.

La Cámara de Diputados inició el lunes la votación del proyecto de Rendición de Cuentas. Ya sobre las 3:00 de la mañana de este martes, y una vez hablaron todos los oradores, el Plenario aprobó por votación el pasaje a la discusión particular de cada artículo. La aprobación en general del proyecto contó solo con los votos de la coalición de gobierno.

Así las cosas, este martes desde el mediodía continúa el tratamiento parlamentario del texto enviado por el Poder Ejecutivo. El plazo constitucional para votar el proyecto termina el viernes 19, a las 23 horas y 59 minutos.

Legisladores de la coalición acordaron la reasignación de recursos, sobre todo para aumentos adicionales a policías y militares, y para ciencia y tecnología, y continúa buscando cómo compensar a la Universidad de la República por la reducción del adicional del Fondo de Solidaridad.

“Se había prometido a la Universidad de la República que en el caso de avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad iba a ser compensado en un 100% en los recursos que perdía, que son en el orden de US$ 15 millones. Siendo lunes y comenzando la votación en la Cámara de Diputados, todavía no conocemos en la UdelaR cuál va a ser el artículo que se votaría para compensar a la institución. Estamos a horas y no hemos tenido novedades”, dijo el lunes el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim.

En ese sentido, se espera que el tema sea finalmente laudado en la Cámara de Senadores.