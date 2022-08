"Es un cimbronazo": Arim dice que Diputados no presentó propuesta para que UdelaR no pierda recursos en Rendición de Cuentas

"Se nos había asegurado que no se iba a avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad si no había un mecanismo solvente para compensar a la Universidad de la República. Eso no sucedió”, afirmó el rector.

A principios de julio el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, se reunió en el Parlamento con los diputados de la coalición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, para discutir sobre el adicional del Fondo de Solidaridad, que la Rendición de Cuentas propone eliminar paulatinamente. Tras ese encuentro, el rector dijo que recibió “certezas” de que se buscarían mecanismos de reasignación presupuestal para que esa eliminación no afectase los recursos de la UdelaR.

Sin embargo, este lunes comenzó a votarse el proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y, según dijo Arim a Telemundo, no han tenido novedades al respecto.

“Se había prometido a la Universidad de la República que en el caso de avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad iba a ser compensado en un 100% en los recursos que perdía, que son en el orden de US$ 15 millones. Siendo lunes y comenzando la votación en la Cámara de Diputados, todavía no conocemos en la UdelaR cuál va a ser el artículo que se votaría para compensar a la institución. Estamos a horas y no hemos tenido novedades”, afirmó.

En ese sentido, además, Arim dijo que “los trascendidos tanto a nivel de prensa como en alguna propuesta concreta de sustitutivo que hubo por parte de algunos diputados oficialistas, son extremadamente preocupantes”.

“Son preocupantes porque no compensan plenamente a la Universidad de la República; porque condicionan las obras, en particular en el interior del país, nos va a obligar a rever las obras en Maldonado, Rocha, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú; y preocupante también porque las soluciones que se están manejando no implicarían una compensación”, agregó.

Arim señaló una de esas propuestas, que tiene que ver con la posibilidad de que utilidades del Banco República sean destinadas a la UdelaR. “Pero si el Banco República no tiene utilidades, la Universidad no tendría esos recursos. Por lo tanto, no podemos planificar sobre la base cierta de tenerlos, en obras que a veces llevan dos, tres, cuatro años. Además, ese artículo también depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, ni siquiera se aseguran los recursos”, valoró. “Con un mecanismo de esa naturaleza, que es el único que conocemos hasta ahora propuesto, claramente está condicionada la posibilidad de que la Universidad siga haciendo obras de porte e importantes para el país”, agregó Arim.

Los fondos que implica el adicional “representan año a año alrededor de la mitad de los recursos para obra nueva” que tiene la UdelaR, dijo. “Es una afectación muy importante. Todos los servicios universitarios tienen recursos provenientes de este fondo; por lo tanto, estamos hablando de que va a haber un cimbronazo muy importante en el funcionamiento de facultades, de institutos, de centros universitarios del interior y de toda la Universidad de la República”, agregó.

“Habíamos hablado con decenas de diputados durante las semanas previas. Se nos había asegurado que no se iba a avanzar en la eliminación del adicional de Fondo de Solidaridad si no había un mecanismo solvente para compensar a la Universidad de la República. Eso no sucedió”, afirmó el rector, y explicó que, como consecuencia de eso, comenzarán a buscar entrevistas con senadores, previendo que la discusión sobre el tema se retome cuando el proyecto de Rendición de Cuentas pase a la Cámara de Senadores.

El artículo 431 del proyecto de ley establece la reducción de la contribución a partir del año 2023 y hasta 2026. Cada año cederá un 25% con respecto al cargo vigente en 2022, "hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026".