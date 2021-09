Ediles del FA quieren prohibir imágenes religiosas en Montevideo; blancos promueven "un sentido amplio de la laicidad"

La iniciativa busca prohibir la instalación permanente de "estatuas, monumentos, imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en los espacios públicos" de la capital.

Los ediles frenteamplistas Claudio Visillac y Federico de la Peña presentaron un proyecto de decreto que busca prohibir en Montevideo la instalación permanente de "estatuas, monumentos, imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en los espacios públicos". La bancada de ediles nacionalistas se opone.

"Tenemos un problema público que tenemos que solucionarlo. Incluso quienes no tienen estricta sintonía con nuestra propuesta reconocen que hay que hacer algo. Se podrá llamar regular, ordenar o prohibir, pero algo hay que hacer", indicó Visillac a Telemundo.

El texto tiene tres artículos, fue presentado en junio y está a discusión de la bancada y de la Comisión de Nomenclatura de la Junta de Montevideo.

El dirigente de Asamblea Uruguay señaló que la iniciativa es "muy precisa" y "busca prohibir aquellas imágenes que remiten al culto religioso". Dentro de esta categoría entran las imágenes propuestas por una religión, no por iniciativa popular, que "busca el emplazamiento permanente de una imagen para realizar sus propias celebraciones".

Visillac trajo a colación dos iniciativas que se trataron durante la administración del intendente Daniel Martínez, cuando se buscó fijar imágenes de Iemanjá y de la Virgen María.

El edil argumentó que el artículo 5 de Constitución explicita que el Estado uruguayo no sostiene ninguna religión, lo que no debe ser leído como que "sostiene a todas por igual". Además, planteó que este postulado tiene un componente económico y si la Intendencia de Montevideo destinara una parcela de la ciudad a una figura religiosa, estaría lesionando este principio y "directamente financiando" a una religión en particular.

El edil nacionalista Javier Barrios Bove explicó a Telemundo por qué los representantes blancos en la Junta Departamental de Montevideo se oponen.

"Nosotros vamos por el sentido amplio de la laicidad, no por el sentido restrictivo que propone el Frente Amplio. Creemos que la laicidad contempla a todas las religiones. Creemos que Montevideo debe ser una ciudad inclusiva y no una ciudad que prohíba y que restrinja. Por eso apoyamos todo tipo de expresión religiosa", afirmó.

El proyecto de Visillac y de De la Peña apunta a que no se puedan agregar nuevos símbolos a la capital, pero prevé que se mantengan los que ya están instalados.

Barrios Bove sin embargo se preguntó qué pasará con los íconos y figuras que ya están, y cómo esta medida afectará al nomenclátor de Montevideo. A modo de ejemplo, el edil mencionó al Padre Cacho –el sacerdote fallecido Rubén Isidro Alonso, que voluntariamente vivió en un asentamiento– y se preguntó si las figuras religiosas no podrán ser escogidas para nombrar las calles de la capital si lo amerita.