El cardenal Daniel Sturla consideró "un error" que se haya fijado el partido clásico para este Viernes Santo

"La Iglesia va a realizar su misión en la medida en que es fiel a Jesucristo, no en la medida en que se hace la moderna”, apuntó el arzobispo de Montevideo.

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, lamentó que la realización del partido clásico se haya fijado para este viernes de Semana de Turismo, cuando la comunidad católica conmemora el Viernes Santo de la Semana Santa.

Este viernes, desde las 16:00 horas, se disputará en el estadio Campeón del Siglo el partido clásico entre Peñarol y Nacional correspondiente al Torneo Apertura. La realización del encuentro coincide con la conmemoración a nivel religioso del Viernes Santo, una fecha en la que se conmemora la muerte de Jesús.

Consultado este jueves sobre la coincidencia de ambos acontecimientos, Sturla apuntó a Telemundo que “sí” molestó que se haya dado esa circunstancia.

¿Molestó que el clásico haya sido fijado para este viernes? “Sí, creo que es un error. Pero punto, tampoco hay que darle más importancia que la que tiene”, respondió.

“Este viernes es el día del amor de Dios, que llega hasta el extremo de la entrega en la cruz de Jesucristo, manifestando así un amor que es capaz de curar. Hay una expresión en una carta de Pedro que dice ‘sus heridas nos han curado’: o sea que cada persona puede experimentar su dolor, sus dificultades, y desde la cruz hay una curación, una sanación, una liberación”, agregó Sturla.

En tanto, Sturla también se refirió a la tendencia mundial en la disminución de la comunidad cristiana y católica. “Es una realidad que seguramente continúe. Lo importante es que aquellos que tenemos fe la vivamos con intensidad y seamos capaces de ser una luz y un hogar donde mucha gente que termina viviendo en un cierto vacío existencial pueda algún día llegar a retornar y ser bien recibida”, dijo.

“Hay un tema de un materialismo y consumismo que se impone en la sociedad. Y por supuesto la Iglesia tiene que cuestionarse y buscar, algo que hace abundantemente. Hay mucha gente que busca de modos diversos poder llegar a todos”, agregó.

En cualquier caso, Sturla consideró que “la Iglesia va a realizar su misión en la medida en que es fiel a Jesucristo, no en la medida en que se hace la moderna”. “Eso no quita que se usen los medios modernos, que se busque el modo de sintonizar con la gente, pero no de diluir el mensaje para caer bien”, apuntó.