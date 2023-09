"El contagio al ser humano existe": exhortan a no acercarse a lobos marinos tras detección de gripe aviar; prevén que surjan nuevos casos

“Este caso en particular podría llegar a ser hasta un caso importado, un animal que estaba en Mar del Plata y llegó hasta la costa del Cerro", apuntaron desde la Dinara.

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) exhorta a la población uruguaya a no acercarse a lobos marinos presentes en la costa del país, luego de que en las últimas horas se confirmase el primer caso de gripe aviar en esa especie.

El martes a última hora, el Ministerio de Ganadería (MGAP) informó del primer caso de influenza aviar en un lobo marino que apareció muerto la semana pasada en la playa del Cerro. Esto se da en un escenario regional en el que la enfermedad viene siendo reportada desde hace semanas: ha habido casos en Perú, Chile e incluso en Mar del Plata (Argentina).

“Confirmamos un caso de H5, falta tipificar que sea N1, pero la probabilidad de que lo sea en vista de que Argentina surgió un brote de H5N1 el 25 de agosto de este año, en Mar del Plata, es muy probable que lo sea. Visto el riesgo, era necesario comunicar que estamos ante un caso de influenza aviar”, explicó a Telemundo el director de la Dinara, Jaime Coronel.

El monitoreo sanitario se viene dando desde hace tiempo en Uruguay. Y este primer caso podría ser el inicio de varios. “Esperamos para los próximos días que exista algún caso más”, indicó Coronel, y agregó que “estos cuadros dan una sintomatología nerviosa, donde el animal se extiende o hay movimientos musculares, y sintomatología la dificultad respiratoria”.

En cualquier caso, la exhortación a la población es a no acercarse a los lobos marinos, presenten o no síntomas, y menos que menos si están muertos. “La idea es que frente a la existencia de un lobo marino o león marino que esté en las costas, con o sin sintomatología, o muerto, se recomienda no aproximarse al animal”, afirmó Coronel. Esto, básicamente, por dos razones: para evitar el contagio a otros animales, pero también para no exponerse a un posible contagio a humanos.

“El contagio al ser humano existe y está datado”, dijo Coronel, y remarcó que “la gripe aviar en el mundo ha tenido pocos casos de contagio, pero los que ha habido son mucha mortalidad, con 50% de mortalidad, o sea que la preocupación de que esto sea un problema para el ser humano es grande”. “Frente a un caso, recomendamos notificar, pero alejarse del animal”, apuntó.

En el mismo sentido, Coronel llamó a no continuar con “otras costumbres que hay” como las de “ir a algunos muelles y alimentar a los lobos marinos, y acercarse”. “Eso también se desaconseja en estos momentos”, dijo.

Las denuncias se pueden hacer al personal militar cercano a la costa (Prefectura-Armada) o a los ministerios (denuncias.dinabise@ambiente.gub.uy / avesnotificaciones@mgap.gub.uy).

El accionar ante los casos

Uruguay cuenta con la mayor reserva de lobos marinos de América Latina: son unos 400.000, a los que se les suman unos 3.000 de leones marinos. Sin embargo, desde la Dinara indican que todavía es pronto para hablar de una emergencia sanitaria y que debe incluso analizarse si el caso detectado no es de un animal que llegó ya enfermo desde la costa de Mar del Plata.

“Este caso en particular podría llegar a ser hasta un caso importado, un animal que estaba en Mar del Plata y llegó hasta la costa del Cerro. En los próximos días vamos a tener una fotografía de lo que está ocurriendo en las islas”, apuntó Coronel.

Hasta ahora, “los monitoreos se hacen con hisopados anales y nasales en animales con síntomas o muertos”. “Hasta ahora todos los hisopados venían dando negativos, este fue el primero positivo”, agregó el jerarca.

En tanto, para la reducción de contagios, “la reacción es que frente a la mortandad se entierre lo más rápido posible el cadáver para evitar la contaminación”.

Este caso de gripe aviar en un lobo marino se da luego de un escenario en el que la influenza ya se manifestó en Uruguay en animales como cisnes de cuello negro, gallinas y coatíes.

Consultado sobre la posibilidad de que se pueda vacunar a los lobos marinos con las mismas vacunas que se compraron para las gallinas, Coronel respondió: “En principio las vacunas para las gallinas no servirían para los lobos marinos. Además, hablamos de poblaciones en confinamiento y de poblaciones silvestres. No ha habido vacunación en países como Perú o Chile por este tema. Somos conscientes de que tenemos en Uruguay la mayor reserva de América Latina de lobos marinos. Es una población muy grande y el impacto podría ser muy grande”.