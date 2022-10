"El diálogo siempre es importante, pero no puede uno detener reformas eternamente": Argimón respaldó cambios en la educación

“Le asigno especial importancia a la reunión convocada por el presidente", dijo la vicepresidenta sobre el encuentro en el que estarán los legisladores de la coalición.

“Hay instancias de diálogo e instancias donde tienen que llevarse adelante las acciones concretas para cumplir con lo que se prometió”. Con esas palabras, la vicepresidenta Beatriz Argimón, actual presidenta en ejercicio, respaldó a las autoridades de la educación en relación a la puesta en marcha de la reforma educativa.

El conflicto por la reforma viene dándose desde hace meses: los sindicatos reclaman que el gobierno no los hace parte de las decisiones y que se trata de una “transformación improvisada”. En la última semana, incluso, comenzó a manejarse la posibilidad de impedir el comienzo de clases en 2023. Este largo conflicto ha llevado a que se produzcan climas de mayor rispidez y duros intercambios, como los cruces entre manifestantes y el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva.

“Si hay un tema donde no debe haber intolerancia es en la reforma educativa. Si hay diferencias, deberán hacerse notar, forma parte del ejercicio democrático, pero lo que no puede haber es intolerancia y falta de respeto. El intercambio de ideas se hace en el marco del respeto”, dijo Argimón este viernes.

Consultada sobre si ha habido instancias de diálogo, como defienden desde el gobierno, Argimón dijo que sí y afirmó que la reforma no puede seguir dilatándose. “La reforma educativa fue un tema que tuvo que ver con un tema de nuestra campaña electoral, para nosotros es mandato. Y en ese sentido estamos trabajando. Me parece que, según se nos ha dicho, ha habido rondas de intercambio. No dudo que el diálogo siempre es importante. Pero no puede uno detener reformas eternamente. Hay instancias de diálogo e instancias donde tienen que llevarse adelante las acciones concretas para llevar adelante lo que se prometió”, apuntó.

“Podrá haber miradas distintas. Sabemos que los cambios siempre cuestan. Han habido antecedentes de reformas educativas muy criticadas, y que luego muchos de los que la criticaban, la ponderaron. Se está transitando el camino de dar la cara y mostrar la reforma educativa, que tiene que ver con algo que prometimos en campaña. Y que es una herramienta importantísima en el siglo XXI para fortalecer a los más jóvenes”, agregó.

Por otro lado, la vicepresidenta consideró “importante” el encuentro que se dará el próximo lunes: el presidente Luis Lacalle Pou convocó a todos los legisladores de la coalición para hablar sobre la forma educativa con el presidente de la ANEP y el ministro de Educación.

“Le asigno especial importancia a la reunión convocada por el presidente el lunes. Vamos a hacer una puesta a punto sobre la reforma como forma de salir a trasladar lo que esto significa en cuanto a su importancia, y lo que implica cumplir con un compromiso”, dijo Argimón, y agregó: “La reforma está avanzando y es necesario tener una puesta a punto, y también que haya actores políticos involucrados y no solamente las autoridades de la educación, porque forma parte de lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía”.