"El FA escondió el programa y ahora quiere esconder al candidato": Delgado dijo que decisión de Orsi sobre eventos es "una falta de respeto"

El comando del Frente Amplio bajó a Orsi de varias actividades en las que él iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado".

El candidato nacionalista a la Presidencia, Álvaro Delgado, participó este sábado en el congreso del Herrerismo -lista 71-. Allí, dijo que el Partido Nacional volverá a “liderar la coalición de gobierno” en 2025 y criticó a su rival del Frente Amplio por “esconderse” al no aceptar participar en eventos junto a los demás candidatos.

“Estoy convencido de que Uruguay no va cambiar de rumbo; es más, estoy convencido de que el Frente Amplio no se merece gobernar el Uruguay, la dirigente nunca estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó Delgado durante su discurso en el Centro Gallego de Montevideo, donde se nuclearon figuras como Laura Raffo, Luis Alberto Heber y la candidata a vicepresidenta Valeria Ripoll.

“Nuestro partido va a liderar de nuevo la coalición de gobierno”, remarcó Delgado, y cuestionó lo que entiende como una “falta de respeto a la ciudadanía”: la decisión del comando del Frente Amplio (FA) de bajar a Yamandú Orsi de varias actividades en las que iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado".

¿Qué dijo Delgado al respecto? “Nos enteramos de una decisión que nos generó sorpresa y que no le hace bien a la campaña, la decisión del Frente Amplio y de Orsi y de no ir a los paneles de los diferentes grupos, que invitan a todos los candidatos a presidente a exponer sus ideas. Es una falta de respeto la decisión de Orsi. Para ser presidente no solo tenés que ganar una interna, tenés que estar dispuesto a dar la cara, a no tener miedo, a tener propuestas, y sobre todo estar preparado”, apuntó.

Con esto, Delgado criticó lo que entiende como una estrategia del Frente Amplio de “esconder” a su candidato y a su programa: “El Frente Amplio hasta ahora escondió el programa y ahora quieren esconder al candidato. Está bueno que Orsi diga lo que piensa”, dijo.

El Frente Amplio presentó su programa de gobierno antes de las elecciones internas, y los entonces precandidatos se comprometieron a llevarlo adelante sin importar quién triunfase. En el caso del Partido Nacional, los grupos técnicos de los ahora ex-precandidatos trabajan para conformar un programa conjunto, que se espera sea presentado en agosto.