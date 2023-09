El Frente Amplio interpelará a Arbeleche y Bustillo por situación de Salto Grande

El miembro interpelante será el diputado Nicolás Viera.

El Frente Amplio (FA) decidió interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo, por la situación en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organismo que está en el centro de la polémica en las últimas semanas por los contratos a dirigentes políticos del mismo partido que el presidente de la comisión, el blanco Carlos Albisu.

En concreto, la oposición denuncia "graves problemas de clientelismo y gestión" de los recursos presupuestales que destina el Estado uruguayo al ente binacional. El miembro interpelante será el diputado Nicolás Viera.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes que no puede descartar que haya habido "alguna práctica exagerada" en las contrataciones en esta comisión. "No puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma en que ingresaron en Salto Grande. Estamos estudiando y analizando tranquilamente. Si hay que tomar medidas, las vamos a tomar", aseguró.

La diputada frenteamplista Bettiana Díaz ya había adelantado el pasado martes que "sí o sí" tenían que traer a las autoridades al Parlamento. Desde la bancada del FA consideran que "no hay contralor" de la oposición en la delegación uruguaya de la comisión de Salto Grande y "por tanto la única forma de control" posible es a través de esta medida.