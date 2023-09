"No descarto alguna práctica exagerada": Lacalle fue consultado por "clientelismo" en Salto Grande y dijo que estudian cada contratación

"Si hay excesos en la manera en el número de contratos cuando terminemos el análisis vamos a ser contundentes", dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no puede descartar que haya habido "alguna práctica exagerada" en las contrataciones en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organismo que está en el centro de la polémica en las últimas semanas por los contratos a dirigentes políticos del mismo partido que el presidente de la comisión, el blanco Carlos Albisu.

"No puedo decir hoy, no puedo ser concluyente si ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma en que ingresaron en Salto Grande. Estamos estudiando y analizando tranquilamente. Si hay que tomar medidas, las vamos a tomar", dijo Lacalle a la prensa este martes en rueda de prensa en Bella Unión (Artigas).

El mandatario fue consultado sobre la acusación de la oposición acerca de posible casos de "clientelismo político" en esa institución binacional. "Hay que señalar de qué se trata. No lo descarto. No descarto alguna práctica exagerada", respondió, aunque agregó: "No me extraña de la oposición".

Lacalle valoró como "buena" la gestión en general de Albisu, pero aclaró: "Si hay excesos en la manera, en el número de contratos cuando terminemos el análisis vamos a ser contundentes".

Además, el presidente respondió -sin nombrarlo- al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que días atrás reclamó una "auditoría a fondo" en Salto Grande.

"Auditorías se hacen constantemente en Salto Grande. Algún dirigente político, quizás desde el desconocimiento, la ha solicitado. El primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno", respondió.