El intendente Lima espera la renuncia de la delegación uruguaya en Salto Grande y adelanta que firmará por el plebiscito de seguridad social

Albisu "tenía la intencionalidad de establecer un gobierno paralelo" en Salto, afirmó el intendente sobre el expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

El intendente de Salto y potencial precandidato presidencial por el Frente Amplio, Andrés Lima, celebró este miércoles la moción votada en la Cámara de Diputados a favor de la renuncia de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Además, adelantó qué postura tendrá sobre el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt sobre la seguridad social.

Tras más de 17 horas de interpelación por la gestión y los ingresos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTMSG), la coalición de gobierno respaldó a los ministros Franciso Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas). La sesión especial de la Cámara de Diputados comenzó el martes a las 10:30 horas y buscó abordar la polémica en torno a la contratación de militantes políticos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que derivó en la renuncia del nacionalista Carlos Albisu. El miembro interpelante es el frenteamplista de Colonia Nicolás Viera.

Tras varios cuestionamientos y declaraciones cruzadas, se aprobó una moción presentada por miembros de la coalición, y con un aditivo de Cabildo Abierto, que expresa que se “considera necesario que la delegación uruguaya ante la CTMSG promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, en particular resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”.

“Consideramos que la renuncia del ex presidente Carlos Albisu, debe ser acompañada por la renuncia del resto de los delegados uruguayos, asimismo solicitamos se encomiende la realización de una auditoría externa de gestión”, agrega el aditivo de Cabildo Abierto.

Consultado este martes al respecto por Telemundo, el intendente Lima consideró que ese último punto, en relación al aditivo solicitado por Cabildo Abierto, “es muy concreto y claro”, y “expresa” lo que “muchos” entendían debía darse. “Cuando el Parlamento termina declarando que deben retirarse las 36 designaciones directas realizadas por el expresidente de la CTM, Carlos Albisu, es un mensaje muy claro; ahora veremos cuál es la postura y el accionar concreto del nuevo presidente y de la delegación uruguaya frente a este pronunciamiento del Parlamento”, apuntó.

“Respaldo personalmente lo que resolvió el Parlamento, en el sentido de que deben retirarse de Salto Grande estas 36 designaciones, dentro de las que tenemos 10 ediles del Partido Nacional, fundamentalmente de la lista 404”, agregó.

En tanto, Lima consideró que la gestión en Salto Grande de Albisu, quien compitió por ser el intendente de Salto en las elecciones pasadas, había establecido un “gobierno paralelo” al de la comuna.

“En 2023 hasta se organizó un carnaval en paralelo. Tenía la intencionalidad de establecer un gobierno paralelo. No fue un buen mensaje. Nadie cuestiona la legitimidad del presidente de la República ni de ningún legislador que fueron puestos allí por la ciudadanía. Y en Salto pasa la mismo: la ciudadanía decidió que el gobierno departamental continuara con el Frente Amplio y con Andrés Lima, y lo que sentimos es que no se respetó esa decisión del pueblo salteño, se intentó establecer un gobierno paralelo, donde Albisu tomaba un rol que nos parecía que no era el que correspondía como presidente de una comisión que tiene como objetivo generar energía”, dijo Lima.

A favor del plebiscito impulsado por el Pit-Cnt

El Pit-Cnt todavía no comenzó con la campaña de recolección de firmas para impulsar un plebiscito que modifique el sistema de la seguridad social a través de la Constitución, pero el tema ya genera divisiones a la interna del Frente Amplio (FA), entre sectores que están a favor y otros en contra. E incluso marca diferencia entre los potenciales precandidatos.

Hoy por hoy son cuatro los nombres que se manejan para competir en la interna frenteamplista como precandidatos presidenciales: Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Lima.

Hasta el momento, tanto Orsi como Bergara se han expresado en contra del plebiscito, por considerar que no es el mecanismo adecuado para abordar la seguridad social.

Por su parte, Cosse ha dicho que tomará postura pública sobre el tema una vez que el plenario del Frente Amplio se exprese. No obstante, los dos principales sectores que apoyan su precandidatura, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ya se manifestaron a favor del plebiscito.

Ahora, el intendente de Salto, que fue el primero en declarar su intención de competir en la interna del Frente Amplio, dijo a Telemundo que está a favor del plebiscito.

“Sí, apoyo”, respondió, y agregó que firmará en pos de que se concrete el plebiscito en octubre de 2024.

“Seguramente la semana próxima estaré firmando en apoyo a esta recolección de firmas”, afirmó Lima.