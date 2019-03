El Ministerio de Industria analiza un salvataje de unos 2 millones de dólares para la empresa Caputto

El diputado Rodrigo Goñi dijo que la propuesta no es seria y que como Caputto, son cientas las empresas que cierran por año.

La situación de las empresas Colgate-Palmolive, Fleischmann y Caputto fue analizada en comisión parlamentaria.

El Gobierno analiza un salvataje que rondaría los 2 millones de dólares para que Caputto pueda iniciar la zafra, que comienza en 15 días.

“Lo que estamos viendo es cuál es el instrumento y como tenemos que seguir y qué es lo que estaríamos pidiendo a la empresa. Se va a tratar de hacer la cosecha cumpla con mercado de Estados Unidos porque no lo podemos perder ese mercado”, dijo la subsecretaria de Industria Olga Otegui.

La subsecretaria dijo que se analiza este camino porque la empresa sería viable en el mediano plazo si cuenta con apoyo hoy.

“Estamos convencidos que en dos o tres años vamos a tener mejores producción y entonces eso permite visualizar que Caputto en unos años puede mejorar su situación”, agregó Otegui.

El diputado Rodrigo Goñi, del sector todos del partido nacional, dijo que el ministerio no actuó a tiempo y que son cientas las empresas que cierran por año.

“Con esta actitud no es salvataje, es enterraje. Se dejan venir los problemas cuando ya son mucho más graves y los tiempos y no permiten las soluciones. Tenemos un gobierno que continúa con un MIEM ausente, de adorno, que no tiene respuesta para nada. Es un observador de lujo”, dijo el diputado blanco.

Goñi señaló que Colgate-Palmolive y Fleischmann tomaron decisiones en base al contexto del país, mientras que Otegui dijo que ambas tenían buen acceso a mercado y a financiamiento. Agregó que para las dos empresas los costos energéticos representan el 2 % y la mano de obra el 6 % del presupuesto total.