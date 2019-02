El Partido Nacional cuestionó contrataciones que hace el Ministerio de Desarrollo Social

Por su parte, Luis Lacalle Pou propuso crear una comisión investigadora sobre la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social.

El diputado Martín Lema denunció presuntas irregularidades en contrataciones de cooperativas y ONGs registradas en el Mides.

“Hay situaciones contractuales que son sumamente dudosas. No me consta que muchos de esos contratos no vayan para los amigos del FA. No me queda claro esto”, indicó Lema.

El diario El Observador publicó este miércoles el caso de Esperanza Joven, una cooperativa que hacía tareas de limpieza en UTE y ahora fue contratada para hacer conexiones eléctricas, lo que también fue observado por el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, en el Mides aseguran que el objeto de la cooperativa, previsto en el estatuto, es amplio y abarca esas tareas y otras.

“Esta misma cooperativa no solamente puede hacer tareas de conexione para UTE, sino que puede hacer tareas de cuidados y mantenimiento integral”, sostuvo Mariela Fodde, directora de Economía Social e Integración Laboral del Mides.

La directora explicó que los estatutos son amplios, precisamente previendo que las cooperativas puedan desarrollarse en otras áreas.

“Mañana, a través de la capacitación de Inefop, Procop o UTU, no tengan que cambair el estatuto cada vez que quieran desarrollar otras tareas”, señaló Fodde.

El diputado Martín Lema cuestionó otras contrataciones del Mides:

“Cooperativas contratadas sin tener certificado de regularidad, cooperativas de limpieza contratadas para atender personas con discapacidad mental observadas por el Tribunal de Cuentas. Cooperativas de choferes contratadas por un valor de más de $49 millones que se da en el mismo momento en que los funcionarios del INDA denunciaban recortes en programas de alimentación”.

En línea con esto, el senador Luis Lacalle Pou dijo: