"El Partido Nacional se ordenará en función de lo que exprese la gente", dijo Raffo, y afirmó que "remará" desde donde le toque estar

La precandidata nacionalista Laura Raffo y su equipo firmaron un compromiso “de misión y valores” a la hora de hacer política y llevar adelante diversas reformas. En ese marco, prefirió no hablar de fórmulas presidenciales ni una posible candidatura a la Vicepresidencia, y afirmó que el próximo domingo “el Partido Nacional se ordenará en función de lo que exprese la gente”.

En el marco del acto junto a sus equipos técnicos, Raffo afirmó que ha realizado “una campaña de propuestas” que da “respuestas” a las problemáticas planteadas por las personas.

“Hemos hecho una campaña de propuestas, que dio respuesta a las problemáticas que las personas nos preguntaron y plantearon en todo el país. Estamos muy orgullosos. Por eso hicimos un evento con los 130 técnicos que participaron en la escritura de las propuestas para agradecerles y comprometernos todavía más, firmando un compromiso de misión y valores”, indicó.

En tanto, consultada sobre cómo cree que el Partido Nacional resolverá su fórmula presidencial luego de conocer al candidato a la Presidencia, Raffo respondió: “Nosotros no hablamos ahora de fórmulas presidenciales, hablamos de fórmulas para resolver los problemas de la gente. La fórmula Raffo para bajar el costo de vida, la fórmula para crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Eso es lo que nos ha guiado en esta campaña y así vamos a seguir. El domingo el protagonismo lo tiene la gente, el poder está en las urnas. El Partido Nacional se ordenará en función de lo que exprese la gente y, por supuesto, a mí me van a tener remando en el barco siempre”.

“Si me toca ir de capitana, voy a remar; si me toca ir de tripulante, voy a remar; me toque donde me toque estar, voy a remar por el Partido Nacional y por la gente”, agregó.