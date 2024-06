Raffo dijo que "no busca un cargo ni atornillarse a ningún sillón" y que tras las internas estará "en el lugar que los blancos" elijan

"Soy muy respetuosa de lo que defina la gente el domingo", apuntó la precandidata nacionalista.

Voy a estar “en el lugar que los blancos me coloquen”. Esa fue la respuesta de la precandidata nacionalista Laura Raffo al ser consultada sobre si se proyecta completando una fórmula presidencial con Álvaro Delgado, en caso que ella salga segunda en las internas y él obtenga la nominación como candidato del partido a la Presidencia de la República.

Hasta ahora, y a menos de una semana de las internas, las encuestas dan como favorito a Delgado en la interna del Partido Nacional, por encima del 50% de las preferencias. Bastante más atrás figura Raffo, y más lejos el senador Jorge Gandini. Con este escenario, en los últimos meses los blancos vienen debatiendo quién es la persona más indicada para acompañar una eventual fórmula liderada por Delgado. Mientras algunos creen que debería ser Raffo para incluir al otro sector grande del partido, otros consideran que se debería apostar a otras figuras, como la ministra de Economía Azucena Arbeleche, o incluso suena el nombre del exministro Daniel Salinas -quien era integrante de Cabildo Abierto-.

Pero desde las filas que promueven la precandidatura de Raffo entienden que debería ser ella la candidata a vicepresidenta en caso que Delgado gane. Incluso ella ha dicho que aceptaría completar la fórmula.

“Hasta el último día estamos enfocados en que nuestro sector y nuestro movimiento sea el elegido por los votantes del Partido Nacional”, dijo Raffo al ser consultada sobre el tema en la noche del lunes.

“El protagonismo está en la gente, en los votantes, y el 30 de junio ese poder que ejercen todos los votantes es el que define cómo se ordena el partido. En mí siempre van a encontrar una persona de partido, que pone la mira alta, que quiere trabajar para la gente, que no busca ni un cargo, ni atornillarse a ningún sillón, porque de hecho no estoy sentada en ninguno, y que, por lo tanto, siempre va a trabajar por los uruguayos, en el lugar que los blancos me coloquen, soy muy respetuosa de lo que defina la gente el domingo. El poder y el protagonismo está en las personas”, agregó.