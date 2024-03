El Plenario del Frente Amplio respaldó el dictamen del tribunal de conducta política favorable a Olmos

No obstante, el órgano partidario consideró no tener todas las herramientas necesarias y se reserva la posibilidad de reconsiderar la decisión si surgen nuevos elementos de las investigaciones judicial y laboral.

El Plenario del Frente Amplio (FA) respaldó el dictamen del tribunal de conducta política, que tras la denuncia de Martina Casás a Gustavo Olmos no encontró elementos para probar acoso. No obstante, el órgano partidario consideró no tener todas las herramientas necesarias y se reserva la posibilidad de reconsiderar la decisión si surgen nuevos elementos de las investigaciones judicial y laboral.

En diciembre pasado la diputada suplente Casás denunció al titular de la banca, Olmos, por acoso sexual y laboral. El caso se dirime en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo.

El tribunal de conducta política también lo analizaba y, según su dictamen primario, no se comprueban las situaciones denunciadas. El Observador informó que más de cuatro quintos de los integrantes del plenario nacional del FA respaldaron la actuación del tribunal y aprobaron su resolución, por no encontrar elementos fehacientes para comprobar las situaciones de acoso sexual o laboral.

No obstante, tras una larga discusión también se aprobó la posibilidad de reconsiderar el caso si la Justicia brinda otros elementos. Además, el plenario nacional incluyó en su documento final un reproche por “la inconveniencia” de las filtraciones a la prensa del dictamen preliminar favorable a Olmos.