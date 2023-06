"El problema es generar expectativas": Orsi pidió "analizar más el proyecto" del tren-tranvía y después "salir a plantearlo"

"No debe ser una falsa expectativa en la gente que ya está cansada de perder tiempo en el transporte público", expresó.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló este viernes sobre el proyecto al que el Poder Ejecutivo le dio el visto bueno para construir un "tren tranvía" que conecte la Plaza Independencia (Montevideo) con El Pinar (Canelones), y dijo que al momento no lo llamaron desde el gobierno.

"Siempre es buena cosa que estemos pensando en soluciones para el transporte público, de pique es bien recibido. El problema y peligro es generar expectativas que después no se puedan concretar", sostuvo el intendente a Telemundo.

A su vez, añadió que esta iniciativa puede ser el comienzo de "algo importante" para el país, pero también "puede ser una nueva expectativa generada como tantas otras". Para Orsi hace falta "analizar más el proyecto" para después salir a plantearlo.

De todas formas, sostuvo que cualquier idea que sea "removedora" se acompaña. "Que remueva la modorra y nos obligue a pensar en nuevas modalidades ya es positivo", aseguró, pero aclaró que al momento no la conoce.

Consultado sobre si es viable por la obra que implica, Orsi expresó que no sabe. "Lo que conozco es un proyecto que alguien alguna vez me presentó, no sé si es lo mismo. Como tantas propuestas tiene que ser analizada porque hay algunos temas de viabilidad importante", indicó.

Este viernes, el ministro de Transporte, José Luis Falero, recordó que el Poder Ejecutivo recibió de parte de los gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones su preocupación por la movilidad.

En ese sentido, Orsi dijo estar "totalmente de acuerdo" con Falero. "Tiene razón, solo hace falta pararse a las 8 de la mañana en cualquiera de los accesos de Montevideo a Canelones para ver el caos que se genera", apuntó

La inversión rondará los US$500 millones y a su parecer es una "buena" inversión. "Ahora tiene que funcionar y no debe ser una falsa expectativa en la gente que ya está cansada de perder tiempo en el transporte público", subrayó.