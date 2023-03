El senador Gustavo Penadés denunciará a la militante nacionalista Romina Celeste por difamación tras acusación de abuso sexual

"Cuando yo tenía solo 13 años me levantaba del Parque Batlle y me llevaba al motel", había dicho la militante nacionalista.

El senador nacionalista Gustavo Penadés presentará una denuncia penal contra la militante -también del Partido Nacional- Romina Celeste luego de que ella lo acusara públicamente de abuso sexual.

“En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. No es fácil!!”, escribió la militante nacionalista el pasado 26 de marzo, y posteriormente publicó un video en el que amplió el relato, pero no indicó de quién se trataba.

Pero el martes, en diálogo con el programa Hacemos lo que podamos, de Radio Universal, Celeste apuntó contra Penadés: “Hubo dos veces. Una vez me terminó convenciendo y llevando a un motel. ¿Cómo un menor va a un motel? Él nunca me pidió una cédula ni nada, pero me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean bien. Adentro de la habitación pasó algo, y cuando me voy me dijo ‘te dejo ‘este regalito’. Ese regalito era plata”.

Según pudo saber Telemundo, el senador nacionalista dará este miércoles una declaración pública a los medios en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo. Allí anunciará la presentación de una denuncia penal contra Celeste por difamación.

La militante nacionalista estuvo en el centro de la polémica en enero de este año, cuando escupió a una funcionaria municipal frente a la Intendencia de Montevideo, en el marco del acto que la comuna organizó por la visita a Uruguay del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.