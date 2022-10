El transporte público metropolitano es "un fracaso absoluto", consideró Orsi y dijo que mejorarlo implica "una decisión de carácter nacional"

“Pasaron quince años de gobierno del Frente… pero no salió, es difícil”, consideró. “Nos faltó audacia, ambición, tomar decisiones. Y sigue faltando", agregó.

“Un fracaso absoluto”. Así definió el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, al sistema de transporte público metropolitano, que conecta los departamentos de Montevideo y Canelones.

Se trata de un tema recurrente en cada campaña electoral a nivel departamental. Y las propuestas en los últimos años han sido varias: desde crear un tren de pasajeros que circule por avenida Italia hasta carriles únicos para el transporte colectivo. Sin embargo, ninguna se ha concretado.

“Falta el diseño institucional que lo pueda ejecutar”, consideró este jueves el intendente Orsi en diálogo con el programa Desayunos Informales. “Porque lo que hay de Montevideo es de Montevideo, lo que es de Canelones es de Canelones. El Ministerio de Transporte se hace cargo de algunas cosas. No existe una institución metropolitana con poder de mando, que resuelva y con recursos”, agregó.

En ese sentido, Orsi recordó que cuando él y los otros intendentes del Frente Amplio, Carolina Cosse (Montevideo) y Andrés Lima (Salto), se reunieron con el entonces entrante presidente Luis Lacalle Pou, la intendenta capitalina llevó una propuesta vinculada al transporte metropolitano. “No hubo devolución. Pero capaz hasta entiendo, porque tampoco hicimos nosotros cuando fuimos gobierno”, reflexionó Orsi.

“Pasaron quince años de gobierno del Frente… pero no salió, es difícil”, consideró. “Nos faltó audacia, ambición, tomar decisiones. Y sigue faltando. No le voy a achacar a este gobierno que no toma decisiones porque nosotros tampoco lo pudimos hacer”, agregó.

En esa línea, además, recordó que el expresidente Tabaré Vázquez “creó la agenda metropolitana”. “El primero que la condujo fue Gonzalo Carámbula. Todo esto ya se sabía en 2005-2006, estaba todo claro”, apuntó.

Para Orsi, mejorar el sistema de transporte metropolitano implica “una decisión de carácter nacional” porque “esto las intendencias no lo resuelven”.

Y en ese sentido, entiende que es necesario la creación de un organismo que se enfoque únicamente en tratar temas metropolitanos. “Desde donde sea, voy a seguir planteando lo mismo: un diseño institucional metropolitano potente, que tiene que ser decisión del gobierno nacional. Quita un poco de autonomía, pero a la gente no le interesa”, afirmó.

“Se avanzó en el STM y la tarjeta llega a Canelones, se implementó y está bueno. Pero es muy tímido”, agregó.