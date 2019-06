El vicecanciller uruguayo recibió una llamada de Juan Guaidó luego de abandonar la asamblea de la OEA: “Me dijo que discrepa, pero quedamos en seguir conversando”

“Esta decisión fue madurada y analizada a nivel del Poder Ejecutivo", apuntó Ariel Bergamino.

Uruguay decidió retirarse de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se está desarrollando en Colombia. La decisión, comunicada en el lugar por el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, responde a la postura del organismo vinculada a aceptar la participación en la asamblea de los representantes del venezolano Juan Guaidó.

En este sentido, el vicecanciller uruguayo apuntó:

“Esta decisión fue madurada y analizada a nivel del Poder Ejecutivo. Analizamos sus efectos posteriores y demás, no es producto de una improvisación.

Uruguay se retiró de la asamblea, pero no se va de la OEA. Seguiremos planteando nuestra postura en los canales e instancias correspondientes.

El desempeño de la secretaría general de la OEA en relación a Venezuela es más parte del problema que de la solución.

La primera llamada telefónica que recibí, cuando ni siquiera había terminado de salir del recinto, fue la de Juan Guaidó, que quería conocer de primera mano la posición de Uruguay, y se la expliqué. Quedamos en seguir conversando.

El hecho de que no reconozcamos la Presidencia de Guaidó no significa que no reconozcamos en Guaidó a un diputado en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional de su país y a un líder de la oposición venezolana.

Me dijo que discrepaba con el fondo del asunto, pero que respetaba la posición de Uruguay”.