Embajador uruguayo en Gran Bretaña y la reina Isabel II mantuvieron una audiencia virtual

Rodríguez Zavalla entró al Servicio Exterior en 1991.

César Rodríguez Zavalla, embajador de Uruguay ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mantuvo este viernes una audiencia virtual con la reina Isabel II para presentar sus cartas credenciales.

Fuentes de Cancillería indicaron a Telemundo que se trata de un "procedimiento de rutina" que se había pospuesto debido a la pandemia por Covid-19. La Familia Real dio cuenta de la reunión a través de Twitter, donde se puede ver a la reina de Inglaterra durante la audiencia.

Her Majesty The Queen today conducted two virtual Audiences via video link from Windsor Castle.

🇸🇬 His Excellency Mr. Lim Thuan Kuan, High Commissioner for the Republic of Singapore.

🇺🇾 His Excellency Dr. Cesar Rodriguez-Zavalla, Ambassador from the Oriental Republic of Uruguay. pic.twitter.com/RTrptwVm32

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 21, 2021