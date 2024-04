En el primer trimestre del año ingresaron al país 1.135.102 visitantes, un 6,9% menos que en mismo período de 2023

En el mismo trimestre salieron del país 986.510 uruguayos, un 13,6% menos que en el mismo período de 2023.

El Ministerio de Turismo difundió este martes los datos del primer trimestre del año. De enero a marzo ingresaron al país 1.135.102 visitantes, lo que significa una caída del 6,9%, en comparación con el mismo período del año pasado.

Los 1.135.102 visitantes que ingresaron a Uruguay entre enero y marzo, gastaron un total de US$ 711 millones. De ese total de turistas, 639.968 eran argentinos, con un gasto de US$ 427 millones y 143.024 eran brasileros, que gastaron US$ 104 millones.

En el turismo emisivo, los uruguayos que salieron al exterior gastaron US$ 481 millones de dólares. Si bien fueron un 13,6% menos que en el año anterior, la caída del gasto fue de apenas US$ 10 millones.

Según los datos del Observatorio de Turismo Inteligente, el turismo interno movilizó a 1.726.418 personas, un 7,7% más que en el mismo período del 2023.

Por último, Uruguay tuvo balanza comercial favorable en el trimestre: ingresaron por el turismo US$ 230 millones más de lo que gastaron los uruguayos en el exterior.

Turismo interno creció casi un 8%

El ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, dijo que el descenso de visitantes respecto al año pasado, fue por una "retracción" del turismo argentino de "clase media". "El turismo que tuvimos fue de un turista con un poder adquisitivo un poco más alto", expresó.

El crecimiento del arribo de brasileros es importante, ya no solo a fines de diciembre o principios de enero. "Ahora tenemos durante casi todo el trimestre presencia importante de brasileros y ya tenemos concreciones durante todo el año", agregó

Por su parte, el turismo interno creció casi un 8% en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo período del 2023.

Para el ministerio esto fue consecuencia de "varios factores" que fortalecieron distintos destinos dentro del país. "Esto se debe a que la oferta ha crecido y las promociones han incidido mucho", manifestó.

"Las propuestas de distinto tipo de eventos, ya sea culturales o deportivos, se han ampliado. La oferta en cuanto a gastronomía, actividades y hotelería también ha mejorado", subrayó.