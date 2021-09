Entrevista con Lacalle: respondió a la propuesta de debate de Maduro y contó por qué no mencionó países que violan DDHH en la ONU

El mandatario aseguró que se intenta establecer "más fuertes vínculos con los Estados Unidos".

El presidente Luis Lacalle Pou brindó este miércoles por la noche una entrevista a Telemundo en el cierre de su misión oficial a norteamérica, horas después de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre sus fuertes críticas a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua durante su discurso ante la Celac, Lacalle explicó que “si uno dice una cosa en su país, cuando tiene a esos mandatarios en frente hay que decirlo”. “En este caso sobre derechos humanos, encarcelamiento de inocentes por protestar y todo lo que la comunidad internacional sabe”, detalló.

Interrogado sobre por qué no había mencionado a los países durante su discurso ante la ONU, el mandatario dijo que “es otro ámbito”. “En México estaban presentes los mandatarios. Hoy no. Era sobreabundante y lo dicho, dicho está. Yo tampoco soy juez de nadie. Venía a colación en la Celac, además, porque uno de los postulados de la Celac es la vigencia democrática”, señaló.

Sobre la propuesta del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de debatir sobre democracia, Lacalle respondió: “Es comidilla política”.

Durante la entrevista, Lacalle también enfatizó en su búsqueda de Uruguay de acercarse a “todas las potencias para comerciar”.

“Hemos hablado del acercamiento comercial con China, de la misma manera intentamos por otro camino establecer más fuertes vínculos con los Estados Unidos”, declaró.

Referéndum

Telemundo le consultó cuánto se jugaba el gobierno en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración que posiblemente se llevará adelante el año que viene.

Lacalle dijo que “se juega parte de lo que se propuso en campaña”: “Hay postulados que comprometimos que de llegarse a las mayorías requeridas volverían para atrás”.

“Es una buena ley. Que alguien me diga en este año y pico de vigencia en qué ha perjudicado a la gente. Si quieren no hablamos en qué ha beneficiado, que lo hay, por ejemplo en seguridad pública, pero que me digan en qué ha perjudicado”, enfatizó Lacalle.