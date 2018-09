Enrique Antía sobre el efecto de la crisis argentina en el turismo: “Va a ser una temporada con dificultades”

El intendente sostiene que será importante tener "moderación en los precios" y que ya está en conversación con organizaciones hoteleras de Maldonado.

Enrique Antía es ingeniero agrónomo, intendente de Maldonado por segunda vez (ya lo había sido en 2000-2005) y, desde hace 10 días, precandidato a la Presidencia de la República por un nuevo sector blanco, Mejor País, que fue impulsado por un grupo de intendentes wilsonistas que se apartaron de Alianza Nacional.

El intendente de Maldonado afirma que aún no se sabe cómo va a decantar la crisis en Argentina en nuestro país, porque aún estamos en “plena tormenta” y tomar medidas en este momento no es lo más adecuado. “Hay que observar, escuchar mucho, estar bien informados”. No obstante, pronostica que la temporada próxima no será como la pasada, en la que vino masivamente la clase media argentina.

“Va a ser una temporada con dificultades”.

Antía sostiene que será importante tener “moderación en los precios” y que para ello ya está en conversación con organizaciones hoteleras del departamento. “Hay que dar un mensaje alentador”

La intendencia, con esos desafíos que trae la próxima temporada, va a demandarle mucha atención en los próximos meses. ¿Le quedará tiempo para hacer campaña electoral como precandidato a la Presidencia? “Sin duda”, responde. “Las internas son internas, mi obligación con Maldonado me ocupa al 1000 %”.

Antía dice que la idea de crear un nuevo grupo dentro del Partido Nacional y de apartarse de Alianza Nacional surgió al ver la polarización que se generó entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga y el comienzo “temprano” de la campaña política. “Nos pareció que era un mal mensaje para la sociedad”.

“Lo que nos distingue del resto del partido es que estamos gobernando. Estamos tomando decisiones. Somos ejecutivos. Prevalece la acción y no el discurso”. “Estamos seguros que podemos aportar a encontrar acuerdos por encima del partido”. “Yo veo que el partido no ha podido coordinar con el Gobierno en un montón de cosas que la gente está pidiendo”.

El politólogo Daniel Buquet, el martes de mañana en La Mesa de En Perspectiva decía que a Luis Lacalle Pou los otros sectores del PN le acaban de regalar el triunfo en la elección interna porque hay cinco opciones para competir con él.

“Respetamos su opinión pero no sé si es la realidad”, espeta Antía. “Un 60 % de los votantes del PN ven como muy buena o buena una tercera opción dentro del partido”.

“Nosotros no estamos apostando solo a la interna, estamos apostando a ganar el gobierno nacional”.

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, que tuvo conversaciones con el grupo de los intendentes en su comienzo, acaba de anunciar que vuelve a apoyar a Jorge Larrañaga en las elecciones internas. “Está bueno”, opina Antía. “Sabemos que el partido va a estar organizado con muchas militancias para ganar el gobierno, ese es el objetivo. Nosotros creemos que podemos contribuir y capaz que hasta ganar”.

El intendente define a “Mejor País” como nacionalista y progresista. “En nuestro departamento hemos tomado medidas altamente progresistas. El boleto estudiantil, que hoy se disfruta en todo el país, fue una creación de Maldonado”.

“El principal tema para nosotros es el empleo y la inserción internacional”. “En seguridad apostaremos a respaldar a la Policía y acercarla a la comunidad”.

También menciona la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras “y una mesa grande de seguridad donde todos tenemos que estar”.