Marta Jara: “Importar combustible es más caro para Uruguay que refinar”

La presidenta de Ancap habló de las energías renovables, la suba del precio de combustibles y el futuro del ente petrolero.

Recibimos a Marta Jara, ingeniera química, que preside Ancap en la nueva etapa que esa empresa inició en marzo de 2016, inmediatamente después de la capitalización de US$ 800 millones que realizó el Estado para evitar la quiebra. En marzo cumplirá tres años en el cargo, ¿no se arrepintió?

Suba de combustibles

Hace dos meses parecía inminente un aumento de los precios de los combustibles, por los altos precios del petróleo y la suba del dólar. Se generó mucha preocupación. El 30 de octubre el Gobierno aclaró que por este año no habría incrementos (eventualmente, Ancap tendría menos ganancias de lo esperado).

Pero en los últimos días la cosa cambió: el dólar se acomodó más abajo y, sobre todo, el precio internacional del crudo cayó fuertemente. Ahora la pregunta es: ¿van a bajar los combustibles?

El último ajuste, a mitad año, usó 75 dólares por barril de crudo Brent y un cierre de tipo de cambio de $32. En el promedio anual estamos un poquito debajo del crudo y en el tipo de cambio un poco por encima. Es imposible pegarle a la previsión, estamos bastante cerca. Si queda algo de dinero, puede ayudar para no tener que subir más adelante.

Si vamos al mundo, los precios son equivalentes con Europa y Uruguay está en mitad de tabla. En Estados Unidos y países petroleros están bajos. No solo tiene que ver con eficiencia de producción, sino de cómo se forman los precios.

Importación de combustibles

El intendente de Cerro Largo y dirigente del sector Mejor País del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo a En Perspectiva: “Si somos gobierno, vamos a habilitar la importación de combustibles para que la producción pueda destrabarse y tener impacto en el empleo. Vamos a enfrentar a las corporaciones que sea necesario enfrentar”. ¿Qué responde a esto?

Importar es más caro para Uruguay que refinar. La refinación genera un valor entre los 50 y 100 millones de dólares. No me parece que importar per se genere economía. Si nos comparamos con la paridad de importación, creemos que es referencia válida y mirando la canasta de productos estamos bien.

Pensamos que la empresa tiene que ser todo lo eficiente que pueda. Generamos valor pero es una foto de hoy. Queremos salir preparados al final de la película. Hay mucho que estamos haciendo en automatización, logística y formas de hacer el trabajo enfocados a mayor eficiencia para trasladarlo a los precios.