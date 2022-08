"Es bueno rendir cuentas porque no tenemos nada para ocultar", dijo Gómez tras comparecer en comisión parlamentaria

"Hace bien al sistema democrático que uno de las explicaciones que los senadores requieren", expresó.

Este miércoles concurrió a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado el fiscal de Corte, Juan Gómez, citado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

La iniciativa se dio luego de que Gómez iniciara en junio un sumario al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias por haber archivado más de 300 causas. La comparecencia del fiscal de Corte se fue posponiendo hasta esta jornada.

A la salida de la comisión, el fiscal dijo que explicó en general las potestades disciplinarias de la Fiscalía de Corte. "Yo no puedo, no debo y no ingresaré al procedimiento disciplinario en sí porque me lo prohíbe la ley, es considerado una falta grave", afirmó.

Gómez sostuvo que hablaron en "muy buen tono y ánimo" sobre la política que se aplica en la Fiscalía en materia de procesos disciplinarios.

"Desde el 6 de octubre de 2021 se iniciaron nueve procedimiento disciplinarios, cinco de ellos a fiscales. Acá no hay actuación arbitraria ni antojadiza. Rescato el muy buen ánimo que se verificó en la reunión, considero que hace bien al sistema democrático que uno dé las explicaciones que los senadores requieren", manifestó.

Además, Gómez no consideró que haya habido presión política y agregó que la Fiscalía actúa con "absoluta independencia", respeta "profundamente" a los partidos políticos, pero como Fiscalía considera que debe ser independiente, ajena a intereses partidarios y de cara a los problemas de la gente.

"Es bueno rendir cuentas porque no tenemos nada para ocultar. El sistema político de todos los partidos que estaban representados en comisión, respaldó a la Fiscalía General de la Nación como institución, más allá de algún reparo que puedan señalar sobre actuaciones que serán clarificadas como corresponde", subrayó el fiscal.

Respaldo del sistema político

El senador del Frente Amplio y presidente de la comisión, Charles Carrera, dijo en rueda de prensa que de forma "unánime" el fiscal de Corte cuenta con el respaldo de todo el sistema político.

"Fue una muy buen sesión, intercambiamos acerca de los temas de Justicia que en Uruguay no se debate", indicó Carrera y afirmó que hoy hay una Fiscalía "transparente".

Además, el legislador destacó que "es la primera vez en la historia de Uruguay" que con el Código del Proceso Penal se respeta lo que marca la Constitución de la República, "los procesos penales se inician con acusación fiscal".