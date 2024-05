"Es un acto de odio": directora de Cultura denunciará penalmente al profesor grado 5 de Bellas Artes que la llamó "nazi" en redes sociales

Wainstein agregó que otras instituciones denunciarán y espera saber qué acciones tomará la UdelaR por el tema.

La directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein, denunciará penalmente a Carlos Musso Rinaldi, docente grado 5 de la facultad Bellas Artes de la Universidad de la República (UdelaR), por llamarla "nazi" en una publicación en redes sociales.

"Es un acto de odio que está prohibido en nuestro país, me expone al escarnio público y creo que es un acto de antisemitismo, me parece que es momento de hacer denuncias ante cualquier hecho de este tenor", expresó Wainstein este miércoles en rueda de prensa.

En ese sentido, sostuvo que la denuncia por difamación es "a título personal". A su vez, contó que habrá dos denuncias más "a título institucional" del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del Comité Israelita.

Musso Rinaldi pidió disculpas por el "exabrupto" y aseguró que se arrepiente. "Pido disculpas, primero que nada, porque fue un hecho totalmente fuera de lugar", señaló el martes.

Ante esto, Wainstein indicó que a ella no le "expresó nada" y tampoco la llamó por teléfono. "El que sí me llamó fue el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, para pedirme disculpas institucionales. Le dije que iba a hacer la denuncia y me dijo que estaba totalmente de acuerdo. También le comenté que quedaba expectante para ver lo que la UdelaR iba a hacer frente a esta situación", apuntó.

"No tengo ningún resentimiento hacia el profesor ni hacia nadie, me lleva a hacer la denuncia un sentimiento de responsabilidad hacia este tipo de temas en este momento que estamos viviendo", concluyó.