"Es una distinta": intendente de Paysandú respaldó nombramiento de Ripoll pese a que "no piensa idéntico ni viene del mismo lugar"

El intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo este lunes que "confía" en la decisión de Álvaro Delgado de nombrar a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula en el Partido Nacional.

"Es una distinta. Es algo distinto, me parece bien. Me parece bien que nos animemos a (no ser) muy aburridos. Que todos pensemos exactamente igual y todos seamos lo mismo no encarna ni expresa la posición de un partido que lo que ha mostrado es apertura para gente que quizá piensa idéntico y quizá no piensa idéntico", enfatizó en diálogo con la prensa.

Olivera dijo que no todos tienen "que pensar igual": "Cuando queremos lo mismo, ahí nos podemos alinear", señaló.

Para el jefe comunal, la fórmula Delgado - Ripoll "encarna el no pensar idéntico y no venir del mismo lugar, pero sí querer lo mismo".

"Ripoll viene de otra extracción partidaria, de otra tipo de militancia, pero en algún momento dijo: 'yo estoy de acuerdo con el rumbo y me sumo al rumbo'. Hoy nuestro partido es eso, no tiene que ser solamente el partido de agitar bandera de la historia, de caudillos. Es eso, pero es otra cosa. Es una herramienta que lo único que busca es cambiar la vida de la gente y hacer que la gente viva mejor. Para eso precisas hombres y mujeres que estén dispuesto a darlo todo. Siento que esta mujer es una distinta", cerró.

La designación de Ripoll ha generado sorpresa y diferentes respuestas dentro de la interna del Partido Nacional, dado que se sumó hace menos de un año al partido y, antes, era militante del Partido Comunista y dirigente de Adeom y el Pit-Cnt.

"Tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional, un hijo que se llama Aparicio, a mí me gustan candidatos con más Masoller, pero es un tema mío. Ahora tenemos que ir para adelante", resumió el dirigente Sebastián Da Silva.