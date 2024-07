"Es una postura de Heber que no va a estar en el programa de gobierno", dijo Delgado sobre propuesta de que dormir en la calle sea un delito

"No es suficiente que sea una falta porque no podemos mantener a la persona en el refugio, porque es libre de volver al lugar. Si es un delito, se pueden establecer tareas comunitarias y se hace más efectiva la prohibición de dormir en la calle", había dicho Heber el sábado.

El candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado descartó que la propuesta de Luis Alberto Heber sobre penalizar a las personas que viven en situación de calle sea parte del programa de gobierno.

"Es una postura que tiene que Heber y el Herrerismo, pero no va estar en el programa de gobierno del Partido Nacional", respondió este lunes Delgado al ser consultado en rueda de prensa.

La propuesta nació este sábado en el Congreso Nacional del Herrerismo. El sector blanco recibió a la fórmula presidencial del Partido Nacional y, en la voz de Heber y Laura Raffo, pusieron sobre la mesa varias propuestas.

El exministro del Interior y actual senador Heber fue el encargado de exponer sobre las propuestas vinculadas a la mejora de la inseguridad y el combate al delito. En esa área, Heber explicó en rueda de prensa las iniciativas que impulsa el Herrerismo. Por un lado, planteó que la prohibición de dormir en la calle debería dejar de ser una falta para pasar a ser un delito que se pague con tareas comunitarias.

“Queremos tener la posibilidad de ayudar a que la gente que está en situación de calle, que la estamos atendiendo en el Ministerio de Desarrollo Social y trabajando en la salud mental o adicciones, pero también tenemos que pensar en el vecino. El vecino no puede más con la gente que está viviendo en la puerta de su casa o su comercio, haciendo allí sus necesidades. Tenemos que defender al vecino, además de tratar a la persona porque por algo está allí en esa situación. Creemos que la prohibición mediante establecer no como falta sino como delito para quien duerma en la calle a cualquier hora, lleva a que la Policía y el juez le puedan dar tareas comunitarias y no pueda dormir en la calle”, apuntó.

“Después mañana podemos tener un hecho violento en la calle, porque la gente que no puede más reacciona mal y termina siendo castigada la persona que hace justicia por mano propia: queremos evitar eso. El vecino tiene que ser defendido en el derecho a que no duerman en su casa. Ha crecido el trabajo del Mides con la gente en situación de calle, pero no alcanza porque la gente está harta. No es suficiente que sea una falta porque no podemos mantener a la persona en el refugio, porque es libre de volver al lugar. Si es un delito, se pueden establecer tareas comunitarias y se hace más efectiva la prohibición de dormir en la calle”, agregó.