Heber le propuso a Delgado que dormir en la calle pase a ser un delito e instaurar la cadena perpetua revisable para homicidios graves

En tanto, Raffo planteó fusionar el BHU con el BROU y que el Correo Uruguayo "se transforme en una persona pública no estatal".

El Congreso Nacional del Herrerismo recibió este sábado a la fórmula presidencial del Partido Nacional que competirá en las próximas elecciones. Allí, sus referentes, Luis Alberto Heber y Laura Raffo, pusieron sobre la mesa varias propuestas a consideración de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, con el objetivo de que sea incluidas en el programa de gobierno nacionalista: desde convertir en delito la prohibición de dormir en la calle y la cadena perpetua para homicidios graves hasta la fusión de bancos estatales.

El exministro del Interior y actual senador Heber fue el encargado de exponer sobre las propuestas vinculadas a la mejora de la inseguridad y el combate al delito. En esa área, Heber explicó en rueda de prensa las iniciativas que impulsa el Herrerismo.

Por un lado, planteó que la prohibición de dormir en la calle debería dejar de ser una falta para pasar a ser un delito que se pague con tareas comunitarias. “Queremos tener la posibilidad de ayudar a que la gente que está en situación de calle, que la estamos atendiendo en el Ministerio de Desarrollo Social y trabajando en la salud mental o adicciones, pero también tenemos que pensar en el vecino. El vecino no puede más con la gente que está viviendo en la puerta de su casa o su comercio, haciendo allí sus necesidades. Tenemos que defender al vecino, además de tratar a la persona porque por algo está allí en esa situación. Creemos que la prohibición mediante establecer no como falta sino como delito para quien duerma en la calle a cualquier hora, lleva a que la Policía y el juez le puedan dar tareas comunitarias y no pueda dormir en la calle”, apuntó.

“Después mañana podemos tener un hecho violento en la calle, porque la gente que no puede más reacciona mal y termina siendo castigada la persona que hace justicia por mano propia: queremos evitar eso. El vecino tiene que ser defendido en el derecho a que no duerman en su casa. Ha crecido el trabajo del Mides con la gente en situación de calle, pero no alcanza porque la gente está harta. No es suficiente que sea una falta porque no podemos mantener a la persona en el refugio, porque es libre de volver al lugar. Si es un delito, se pueden establecer tareas comunitarias y se hace más efectiva la prohibición de dormir en la calle”, agregó.

Además, propuso que “aquel que es un homicida grave tenga cadena perpetua revisable”, con el objetivo de “frenar esta ola de homicidios que genera sobre todo el narcotráfico en nuestro país, matándose y vengándose de las maneras espantosas que hemos visto".

Finalmente, planteó que el extranjero que delinque en el Uruguay sea deportado a su país de forma rápida: “Hoy hay todo un trámite que demora años para expulsarlo del país. Nosotros creemos que si alguien viene a nuestro país, delinque y es condenado, inmediatamente debe ser deportado a su país de origen, y no se le da la posibilidad de que vuelva. No estamos dispuestos a bancar gente que venga a delinquir y a enseñarle a la delincuencia de acá, sean de América Latina o de otras naciones, ya nos alcanza bastante con lo que tenemos adentro para darle combate”.

Por su parte, la ex-precandidata presidencial Laura Raffo planteó aspectos vinculados a la economía.

“Les planteamos a Álvaro y Valeria las ideas de la libertad porque con libertad los uruguayos podemos cumplir mejor nuestro proyecto de vida”, dijo en rueda de prensa.

Por un lado propuso la “liberación automática de todos las importaciones de productos que ya circulan en el país: de higiene, de la construcción, del sector agropecuario”. Por otro, “modificar las leyes laborales para que el cómputo de horas de trabajo sea semanal y no diario, y que se pueda fraccionar la licencia”.

“También proponemos reducir mucho el gasto público, fusionando actividades que se repiten. Proponemos la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. Proponemos que la Agencia Nacional de Vivienda vuelva al Ministerio de Vivienda; que AFE esté bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Además, que el Correo Uruguayo se transforme en una persona pública no estatal, como se hizo en su momento con INAVI, el Diario Oficial”, agregó.