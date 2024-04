"Estaba considerando firmarlo, pero me sacó las ganas": Gandini calificó de "inapropiados" dichos de Silva por ingreso a intendencias

"Es muy extraño que ponga una condición con tonos de amenaza", apuntó el senador.

Se acentúan las diferencias en la coalición por el plebiscito de ingresos a las intendencias. Este viernes el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini consideró "inapropiado" y "una amenaza" los dichos del precandidato colorado Robert Silva.

Silva sostuvo este jueves que si llega a ganar las elecciones internas del Partido Colorado el plebiscito por ingreso a las intendencias será un tema "innegociable" para que se conforme "una futura coalición de gobierno".

Ante esto, Gandini dijo en entrevista con Telemundo que los dichos del precandidato fueron "inapropiados" e "inoportunos". "Quizás no quiso decir eso porque es muy extraño que ponga una condición con tonos de amenaza en este ámbito en el que hemos convivido y dialogado", indicó.

El senador apuntó que la bancada de senadores de su partido consideró el tema la semana pasada y dejó libertad de acción. "Me vino a buscar la firma el diputado colorado (Felipe) Schipani, le dije 'primero traeme el texto que lo quiero ver y después puedo firmar'", expresó.

En ese momento, Gandini señaló que empezaron todos los "enredos" con el Frente Amplio y "eventuales cambios de texto", y afirmó que a él no le llegó el texto. "Ahora, después de esta amenaza, no tengo ganas de firmar, estaba considerando hacerlo, pero no bajo estas condiciones", remarcó.

En ese sentido, consideró que el tema se tenía que haber dialogado y eso no sucedió. "Tampoco sé si esta aseveración es del Partido Colorado o del sector Ciudadanos, no sé si el resto del partido firma la reforma, tampoco sé cuál es el texto definitivo. Estaba considerando firmarlo, pero la verdad, me sacó las ganas Robert Silva", reiteró.

🔵⚪ Se acentúan las diferencias en la coalición por el plebiscito de ingresos a las intendencias: lo dicho por Robert Silva "es inapropiado" y "una amenaza", afirmó el precandidato nacionalista Jorge Gandini. "Estaba considerando firmarlo, pero Silva me sacó las ganas", agregó. pic.twitter.com/3rvNhAbH90 — Telemundo (@TelemundoUY) April 26, 2024

Más temprano, el intendente de Maldonado y dirigente nacionalista, Enrique Antía, criticó a Silva y lo acusó de desconocer el funcionamiento de las intendencias.

"No tiene experiencias de cómo funcionan las intendencias. Me gustaría tener una reunión con él para ubicarlo en el mapa", afirmó.