Buscan a un hombre por ser el principal sospechoso del doble asesinato en Colonia Nicolich de una mujer y su hija de cuatro años

Sobre el hombre que está siendo buscado por las autoridades, la niñera de la menor consideró que "estaba para la droga".

La Policía busca a un hombre como principal sospechoso del doble homicidio de una mujer de 26 años y su hija de cuatro en Colonia Nicolich. La mujer y el hombre estaban saliendo, y se habían conocido trabajando juntos en un frigorífico.

Quien encontró ambos cuerpo el pasado domingo fue Jaqueline, niñera de la menor y amiga de la madre. Jaqueline contó que desde el sábado no tenía noticias de la mujer, por lo que decidió pasar por su casa para saber qué había ocurrido.

"La vi tendida ahí. Me fui derecho a la cama, tenía esperanzas de que Julieta (la niña de cuatro años) no estuviera ahí, pero levanté el acolchado y estaba ahí", contó a Telemundo.

Sobre el hombre que está siendo buscado por las autoridades, consideró que "estaba para la droga". Según la versión de la niñera, este individuo fue en la madrugada del sábado y le robó una moto a la víctima. Ella pidió ayuda al propietario de la casa que alquilaba, pero él le dijo que se "tranquilizara, porque no iba a poder hacer nada en ese momento", narró Jaqueline.

Las llaves de la casa estaban en el mismo llavero que las de la moto, por lo que Jaqueline presume que horas más tarde el hombre volvió y cometió el asesinato. "Hasta hace poco estaba por acá, porque estaba re drogado con la plata que robó", dijo.

Agregó que el pasado viernes el ahora buscado le había pedido dejar algunas pertenencias en su casa, argumentando que no lo dejaban entrar a la propiedad que estaba alquilando. "Ese día me di cuenta de que me faltaba la bicicleta de mis nietos y sé que fue él", aseguró Jaqueline.