Doble homicidio en Colonia Nicolich: asesinaron a una mujer de 26 años y a su hija de cuatro

La fiscal del caso, María Cristina Falcomer, expresó que fue un hecho "por lo menos ocho golpes tenía la joven y la niña una herida muy grande en la garganta".

Este domingo se registró un doble homicidio en Colonia Nicolich. Una mujer de 26 años fue asesinada junto a su hija de cuatro, según pudo saber Telemundo. La niñera llamó a la mujer durante toda la tarde, pero no respondía.

Por eso decidió acercarse a la casa y se encontró con ambos cuerpo apuñalados, según información primaria. En la escena se encontró muchos elementos de la casa revueltos y fuera de lugar, según constataron las autoridades. La fiscal de turno María Cristina Falcomer confirmó que se trata de un doble homicidio, y agregó que están trabajando en búsqueda de evidencia.

"No hay ninguna persona detenida por ahora", indicó Falcomer. Contó que en el momento que encontraron a la mujer junto a su hija la puerta de la vivienda estaba abierta. "Es una muerte violenta, con objeto contundente en los dos casos", añadió.

Aseguró que no había ninguna denuncia por violencia doméstica. La pareja de la mujer, quienes no vivían juntos, aún no está ubicada. "Se trató de un homicidio sumamente violento. Por lo menos ocho golpes tenía la joven y la niña una herida muy grande en la garganta", narró Falcomer.

Si bien aún no tienen elementos, la fiscal adelantó que la muerte se habría dado hace por lo menos un día. "De horas, no", indicó.

Personal de Policía Científica trabaja en el lugar, mientras los efectivos policiales intentan recoger evidencia.