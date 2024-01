Este 1º de febrero comienza a regir nuevo régimen de certificaciones médicas para funcionarios públicos; COFE analiza paro y ocupaciones

El decreto estableció que a partir del décimo día de certificación médica en el año, tendrán derecho a “un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras".

Este jueves 1º de febrero comenzará a aplicarse el nuevo régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos. Empezará por Presidencia de la República y se irá extendiendo en los meses siguientes a los otros organismos del Estado. Ante esta situación, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) analiza un paro de 24 horas y ocupaciones.

El nuevo sistema fue aprobado en la Rendición de Cuentas del 2022 y reglamentado por decreto en julio del año pasado. A los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario cuando se certificaban. Ahora tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles remunerados, consecutivos o alternados, por enfermedad o accidente.

El decreto estableció que a partir del décimo día de certificación médica en el año, tendrán derecho a “un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda, excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras".

Se podrá seguir cobrando todo el salario por accidentes laborales, enfermedades profesionales, situaciones de emergencia sanitaria, embarazos, o tratamientos prolongados. El nuevo sistema aplica para los presupuestados y contratados. Los días que no se utilicen no se acumulan para el siguiente año.

Hay excepciones: los cambios no son obligatorios para jueces, defensores públicos, fiscales, diplomáticos en servicio fuera del país, funcionarios de las intendencias y de entes autónomos con la ANEP, la Universidad, UTEC y los bancos Hipotecario, República y el Banco Central del Uruguay.

A partir de este jueves 1º de febrero, el nuevo régimen se aplicará en Presidencia de la República. El 1º de abril se extenderá a los ministerios Relaciones Exteriores, Industria, Turismo, Salud Pública, Trabajo, Vivienda y Ambiente.

Desde el 1º de junio lo aplicarán los servicios descentralizados como ASSE, el Poder Judicial, Fiscalía, OSE, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. El 1º de julio se sumarán los otros ministerios.

COFE: “El gobierno está haciendo caja con la salud de los trabajadores”

En entrevista con Telemundo, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) -integrante de COFE-, Martín Pereira, afirmó que el inicio de este régimen en la órbita de Presidencia “es un piloto para aplicarlo en todo el Estado” y que “un informe del Poder Ejecutivo indica que con esto recaudarían US$90 millones a lo largo de un año, por lo que el gobierno está haciendo caja con la salud de los trabajadores”.

“Desde COFE rechazamos totalmente el descuento salarial por estar enfermo. Hemos trabajado en la aplicación de mayores controles para terminar con los pequeños abusos. Dentro del Estado, el 99,99% de los trabajadores cuando se certifica es porque tiene una enfermedad justificada y un profesional que así lo amerita. El gobierno siguió insistiendo y con esto va a hacer caja con el salario de los trabajadores. Va a empezar a descontar a partir del noveno día de enfermedad el 25% del salario a los trabajadores estatales”, indicó Pereira.

En ese sentido, Pereira criticó lo que a su juicio entiende como “falta de negociación” por parte del gobierno. Y afirma que sus propuestas no han sido tenidas en cuenta. “Hemos planteado controles para saber qué profesional certifica, para prevenir sabiendo en cada organismos cuál es la mayor cantidad de certificaciones. Y el gobierno se ha negado a todo, su horizonte es el descuento cuando uno está enfermo. Planteamos que haya una única legislación laboral tanto en el ámbito público como privado con las mejores opciones de ambos lados. Los públicos no contamos con salario vacacional, por ejemplo. Hagamos una legislación laboral única. Si sacamos al Ministerio del Interior, que es el mayor ente público con certificaciones médicas con el 70%, el promedio es el que hay en el sector privado, no es que se dispare en el ámbito público. Decimos que hay que hacer un análisis ministerio a ministerio”, apuntó.

Con este escenario, “se bajó a discusión de todos los sindicatos de COFE la posibilidad de realizar un paro de 24 horas a nivel nacional y de la ocupación de distintos ministerios que tengan las condiciones para hacerlo”. ¿Cuándo se sabrá una definición al respecto? “Depende de cómo avancemos en las reuniones y de la voluntad del Poder Ejecutivo de sentarse a negociar”, respondió Pereira.