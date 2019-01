Estiman que más de 80 mil pollos murieron por la ola de calor

Los productores más afectados están en Montevideo y Canelones.

Miles de pollos murieron debido a las altas temperaturas que se registraron en los últimos días. 43 fueron los productores avícolas afectados.

“Indudablemente el gran problema siempre es el calor. El ave es un animal que es muy difícil regularle la temperatura, porque no la regula como nosotros por los poros, con la transpiración, porque no tiene. La regula por el jadeo y cuando jadea si el aire es caliente y muy húmero se le complica regularla”, dijo José Luis Strazzarino.

“Tenemos mortandad de un 2 o 3% de toda una crianza, o sea mínima. Cuando vienen estos picos de calor el que está mejor equipado va a sufrir menos, pero nadie se escapa a las pérdidas”, agregó Strazzarino.

Desde la Asociación de Fasoneros aseguran que no habrá faltante de pollo, porque la exoneración de impuestos permitió que haya cerca de un 25% más de producción.

“Había una sobreproducción. Esto ayuda por el perjuicio económico y también ayuda a regular la sobreproducción. Ya se estaba congelando pollo porque realmente había una producción bastante elevada. Faltante no va a haber. Incluso se está viendo si no se toma alguna medida de bajar la producción nacional porque no hay tanto consumo”, sentenció Strazzarino.