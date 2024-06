“Estuvieron tres años diciendo que habían tocado el cielo con las manos, cuando se nos venía algo que muchos avisaron”, dijo Orsi sobre seguridad

"La escalada (de violencia) es un fenómeno que hace años se anunció que había que tener mucho cuidado, algunos lo tomaron con seriedad, otros banalizaron un tanto la situación", dijo el precandidato del Frente Amplio.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi cuestionó este viernes por la noche la política de seguridad del gobierno, horas después del cuádruple asesinato que conmocionó al barrio Maracaná de Montevideo.

"Lo que me parece que pasó en este periodo es que estuvieron tres años diciendo que habían logrado tocar el cielo con las manos, cuando en realidad se nos venía algo que muchos avisaron y que no lo quisimos ver. Hay que hacer política de verdad, no sacar rédito menor de carácter electoral", dijo el ex intendente de Canelones luego de un acto en Santa Lucía (Canelones). Desde el gobierno se ha destacado desde el primer año de gobierno una baja en los principales delitos, a excepción de los homicidios.

Sobre la masacre de Maracaná, expresó: "Es parte de una escalada que se viene anunciando hace tiempo que tiene que ver con algo que nos está pasando como sociedad. El tema de los cuatro homicidios es inédito, pero lo otro es la cantidad de casquillos que había en la escena. La escalada (de violencia) es un fenómeno que hace años se anunció que había que tener mucho cuidado, algunos lo tomaron con seriedad, otros banalizaron un tanto la situación, como que no era así. Lo mejor que podemos hacer es elevar el nivel de la discusión".

Consultado sobre su plan para combatir el crimen en caso de llegar a la Presidencia, dijo que tiene "dos patas: seguridad y justicia, el acceso a la Justicia".

"El tema de la seguridad implica al Ministerio del Interior pero no solo. Implica intervención del Estado en el territorio y ver cuáles barrios precisan más intervención, con policlínicas, escuelas, espacios polideportivos, donde se le dé a la gente otra oportunidad. También una política de rehabilitación de verdad y hay que invertir. Implica la coordinación internacional de nivel. No hablar tan fuerte y hacer tanto anuncio, sino que articular con las fuerzas que son de la región y pueden ayudar, o del mundo y están atrás de lo mismo que nosotros", enfatizó.

Orsi pidió "no bajar el nivel y pensar que todo es culpa del ministro" como se planteó -dijo- cuando el titular de la cartera era Eduardo Bonomi.