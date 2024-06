Exfiscal Fossati dijo que si la Fiscalía pide su teléfono ella lo rompería; tres precandidatos colorados se metieron en la polémica

"Es hora que todos tomen conciencia de que la Fiscalía no cuida la evidencia que recaba de los ciudadanos ni se hace responsable", dijo la actual dirigente del Partido Nacional.

Entre críticas y respaldos, la exfiscal y actual dirigente del Partido Nacional Gabriela Fossati se volvió protagonista de la campaña interna del Partido Colorado este viernes. En entrevista con Canal 10, dijo que no recomienda a nadie entregar el celular para que forma parte de una pesquisa judicial.

Las declaraciones se dan luego de que este jueves se publicara un chat entre el presidente Luis Lacalle Pou y su entonces jefe de custodia, Alejandro Astesiano.

"Yo si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no dé su teléfono. A ustedes -periodistas- les aconsejo no den su teléfono. A partir de esto, si mañana me vienen a buscar mi teléfono, yo lo piso y lo rompo bien", declaró.

Más tarde, en su cuenta de X, amplió: "Hoy quise emitir un mensaje que impacte. Lo logré. Es hora que todos tomen conciencia de que la Fiscalía no cuida la evidencia que recaba de los ciudadanos ni se hace responsable. En los teléfonos la gente tiene información propia de su intimidad, protegida por la Constitución".

Tres precandidatos colorados saltaron a escena con sus cuentas de X. El primero fue Andrés Ojeda, líder en las encuestas del partido, que citó una nota sobre el tema y escribió: "100% de acuerdo con esto".

100% de acuerdo con esto👇 https://t.co/ISBhZ1JIiy — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) June 7, 2024

Gabriel Gurméndez le respondió citando la misma nota y escribiendo lo contrario: "100% EN DESACUERDO CON ESTO".

100% EN DESACUERDO CON ESTO. https://t.co/YT1T0bCLKh — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) June 7, 2024

En tercer lugar, Carolina Ache, también opinó: "Como Colorada, y por ende republicana, rechazo que se milite el desacato y la obstrucción a la justicia. Venga de quien venga".