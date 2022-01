"Exponerse innecesariamente al virus, de una lista de malas ideas, es la peor", advirtió el virólogo Mirazo

Para el especialista, la curva ascendente era esperable por el ingreso de la cepa ómicron, el aumento de la circulación, la afluencia de turistas y particularmente el "envejecimiento" de la inmunidad conferida por las primeras dos dosis anticovid en marzo y abril.

Ante el aumento exponencial de casos de Covid-19, el virólogo Santiago Mirazo aseguró que "exponerse innecesariamente al virus, de una lista de malas ideas, es la peor".

Para el especialista, la curva ascendente era esperable por el ingreso de la cepa ómicron, el aumento de la circulación, la afluencia de turistas y particularmente el "envejecimiento" de la inmunidad conferida por las primeras dos dosis anticovid en marzo y abril.

"Todo el mundo tiene una curva empinada de casos actualmente, es una curva que dado el período que estamos viviendo era esperable", expresó en entrevista con Telemundo este jueves.

La nueva variante del SARS-CoV-2 "tiene una enorme capacidad de transmisión" y además hay "evidencia que se presenta con un cuadro clínico bastante más leve".

Por lo tanto, según Mirazo, "es un atajo hacia la endemia" anhelada. "A medida que nos vayamos vacunando vamos a ir adquiriendo inmunidad natural que, sumada a la inmunidad de las vacunas, va a hacer que logremos esa etapa de endemia", aseguró.

No obstante, el virólogo hizo énfasis en que el contagio colectivo no es la forma de acortar el recorrido. "Hay que ser conscientes de que esa transición tiene que ser lo más lenta posible. No por ser una variante que infecta más levemente el mejor camino sea infectarnos o exponernos. No, ese no es el camino, tiene que ser más lento", indicó.

Ante algunas teorías que han circulado popularmente, el especialista dijo que es "absolutamente incorrecto" que contagiarse es la mejor forma de transitar la pandemia. "Aun una infección por ómicron puede generar un long covid. Si bien es una enfermedad más leve que delta, no es leve", subrayó.