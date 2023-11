Extrabajadores de Casa de Galicia "confían" en que Lacalle no vete ley para cubrir adeudos y pronto "cerrar un capítulo muy triste" de sus vidas

¿Qué postura tomarían si el Ejecutivo decide finalmente vetar la ley? “Los abogados recomiendan ir a juicio, algo que al Estado le saldría más", respondieron.

Los extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia esperan que el presidente Luis Lacalle Pou no vete la ley aprobada esta semana en el Parlamento que cubre por US$30 millones los créditos laborales pendientes de pago tras el cierre del centro de salud.

Según se supo en las últimas horas, el gobierno analiza vetar la ley que este martes recibió sanción completa en el Senado para cubrir parte de los créditos laborales de los extrabajadores de Casa de Galicia.

La ley incluye los créditos laborales postconcursales como sueldos o jornales, licencias, aguinaldo e indemnización por despido legal, por un máximo equivalente a las 105.000 Unidades Indexadas, que deberán ser abonadas en un único pago en un plazo máximo de 180 días de promulgada la ley. Tendrá un costo de unos US$30 millones contra los US$8 millones propuestos por el Poder Ejecutivo. La norma también establece la exigencia que los prestadores de salud que recibieron afiliados de Casa de Galicia deben consultar la base de datos de extrabajadores antes de cualquier contratación permanente o transitoria.

En entrevista con Telemundo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), Flor Constanzo, dijo que recibieron con “alegría” la votación de la ley. Y que ellos prefieren no pensar en la posibilidad de que sea vetada.

“Hoy estamos con declaraciones que pareciera que se habla de un veto, pero no pensamos que eso pueda suceder. Confiamos en la democracia, en el presidente, en que la ley que se aprobó es para que se cumplan dos leyes ya existentes en el país. Esperamos que se mantenga”, dijo Constanzo.

En esa línea, Constanzo consideró que el proyecto que había sido propuesto por el Ejecutivo, que implicaba cubrir hasta US$8.000, se quedaba “corto”.

“El proyecto de US$8 millones da para darle a cada trabajador $170.000 aproximadamente. Y lo que corresponde por ley es hasta 105.000 Unidades Indexadas, una ley vigente desde 2018. La propuesta del Ejecutivo era muy corta. Un enfermero gana $23.000, una auxiliar de servicio gana $17.000 cuando recién comienza. Todos los trabajadores de Casa de Galicia que entraron a trabajar (en otros lados) ingresaron como si hubieran entrado ayer, no tienen antigüedad, ni grado, nada. Si yo trabajé 20, 30, 35 años en Casa de Galicia, no puedo aceptar $170.000, porque estoy ganando $23.000 por mes, porque por 30 años de trabajo me están debiendo $1.000.000. No aceptaría nadie eso”, ahondó.

Con el escenario actual, ¿qué postura tomarían si el Ejecutivo decide finalmente vetar la ley? “Los abogados recomiendan ir a juicio, algo que al Estado le saldría más. Pero de ser favorable, es muchísimo más caro para el Estado. Y ahí además no lo paga el fondo del Banco de Previsión Social, lo va a tener que pagar el Estado”, respondió la representante de los extrabajadores de Casa de Galicia.

“No pensamos en el veto. Los trabajadores estamos pensando en cerrar este capítulo muy triste de nuestra vidas, en cobrar lo que la ley marca que se nos debe pagar y en que los compañeros que no tienen trabajo lo tengan”, dijo, y agregó: “La ley que se votó se votó porque no estaba cumpliendo con lo pactado, que era que las empresas que se llevaron los socios debían consultar la bolsa, pero algunas no lo hacen. Por eso se hizo otra ley para que se cumplieran las leyes ya existentes”.