FA denunció a Delgado ante la Corte Electoral por spot y apuntó a Ojeda: "Debe decir de dónde saca tanto dinero"

"Es obscena la cantidad de publicidad que están publicando en la pre campaña", cuestionó el presidente del Frente Amplio.

El Frente Amplio denunció este jueves al precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado por un spot que consideran difundido fuera de tiempo.

Días atrás, Delgado lanzó una pieza de campaña de cuatro minutos y medio titulado "Podemos ser el primer país desarrollado de América Latina". A juicio del Frente Amplio, el spot está incumpliendo la normativa sobre la propaganda electoral. ¿Por qué? Según dijo el presidente del FA, Fernando Pereira, entienden que su difusión comenzó antes del periodo marcado por la Ley 17.045, que establece a partir de cuándo se puede publicitar una pieza en televisión, radio y prensa escrita.

"Para las internas se puede hacer en los 30 días previos. La ley establece qué se entiende por publicidad electoral y establece excepción, por ejemplo, para que los partidos puedan promocionar sus actos políticos partidarias", explicó días atrás José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral.

En el caso del spot de Delgado, no se anuncia ningún acto, sino que se exponen lo que se consideran logros del gobierno de Luis Lacalle Pou y se invita a conocer las propuestas tituladas "2do piso de transformaciones". Sin embargo, desde filas nacionalistas entienden que esa invitación a descargar el programa de gobierno debe considerarse como un “llamado a la acción”, como lo puede ser la invitación a un acto.

"La inteligencia de los uruguayos es bastante superior a la subestimación que Delgado hace del tema", cuestionó Fernando Pereira en rueda de prensa.

El presidente de la coalición de izquierdas aseguró que se "ha violado la ley electoral" y reclamó que la Corte Electoral "observe a Delgado".

¿Quiere que no emita más spot antes del tiempo estipulado? "Es lo que debería hacer. Delgado debería autorregularse. (...) Que no tenga condena no implica que no sea condenado por la Corte un hecho ilegítimo", respondió Pereira. Quebrantar esta ley tiene una consecuencia "moral" únicamente, dijo Garchitorena.

Pereira cuestionó también la duración del spot -cuatro minutos y medio- "con lo caro que es salir en televisión".

"Es obscena la cantidad de publicidad que están publicando en la pre campaña", enfatizó, y se enfocó en el Partido Colorado y su precandidato Andrés Ojeda.

Pereira tomó información del diario El Observador, que este jueves informa que el 93% de la publicidad electoral responde a partidos de la coalición y el 7% al Frente Amplio. "Candidatos de un partido que no están logrando medir la interna tienen el 30% de publicidad en televisión, es obsceno. Lo digo por Ojeda claramente. ¿Ojeda tiene que enojarse conmigo? No, debe decir de dónde saca tantos recursos. Súmele las redes sociales. Usted abre una red social y aparece Ojeda ¿Cómo un partido con el 6% de intención de voto maneja tanto dinero?", se preguntó.