FA inhabilitó a alcalde de Los Cerrillos tras denuncias por acoso sexual y laboral; él renunció a su cargo y denunció "irregularidades" del tribunal

Rodrigo Roncio difundió un video en el que anunció su renuncia al partido y también al municipio.

El ahora exalcalde del municipio canario de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, fue inhabilitado por cinco años por el Frente Amplio (FA) luego de que el Tribunal de Conducta Política del partido determinase que se dieron casos de acoso sexual y laboral por parte del jerarca hacia militantes frenteamplistas.

Luego de conocerse la resolución del tribunal, Roncio difundió un video en el que anunció su renuncia al partido y también al municipio. En ese mismo video denunció “irregularidades” en el tratamiento de su caso a la interna del Frente Amplio.

“Es un proceso que ha tenido varias irregularidades. Tuve cinco comparecencias, hice cinco respuestas, porque me iban dando la información de a poco, no me permitieron hacer una respuesta global. Se hizo un fallo negándome mi derecho a la plena defensa con toda la información a la vista”, dijo Roncio.

“Voy a renunciar a Los Cerrillos y al Frente Amplio porque el partido político al que pertenezco no me dio las mínimas garantías para defenderse”, agregó.

Este lunes, consultado al respecto en rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que, independientemente del caso de Roncio, él confía en el actuar del tribunal.

“El tribunal lo elegimos todos los frenteamplistas porque da garantías. El alcalde puede tener diferencias u observaciones con el fallo. Yo confío plenamente en el tribunal, no por este caso en particular, confío en el tribunal por su integración, por su profesionalismo y dedicación”, apuntó.