Ferrés dijo que gobierno aún no conoce monto de indemnización por Pluna y lamentó condena: "Es dinero que se podría volcar a hospitales"

La condena establece la suma de US$ 30 millones más intereses, que "se están calculando", dijo el secretario de Presidencia.

El secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo este lunes que el gobierno aún no conoce la cifra final que deberá pagar el Estado a una firma panameña como indemnización por el cierre de Pluna, tal cual lo determinó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

La condena establece la suma de US$ 30 millones más intereses, que "se están calculando", detalló Ferrés.

¿Serán US$ 80 millones? "Surgirá de próximas reuniones con nuestros abogados en Estados Unidos. Tengo entendido que es menos. La cifra de 80 no la tengo calculada así. Se está calculando. No quiero ser imprudente y dar una cifra que no está clara", respondió este lunes en rueda de prensa desde Casavalle, a donde llegó para la inauguración del polo social Aparicio Saravia.

El jerarca de gobierno valoró la actuación de la defensa uruguaya: "Siempre es mejor no tener una condena, pagar cero, pero a veces se hace lo mejor posible. Creo igualmente que la defensa de Uruguay fue muy importante. Nos concentramos en los daños y el abatimiento de los daños. Logramos bajarlo muchísimo. (El reclamo) era por US$ 800 millones", enfatizó.

"La única pena de todo esto es que cuando suceden estas cosas que empiezan mal y no se resuelven bien, es dinero de los uruguayos que se podría volcar en este tipo de cosas (en referencia al polo social mencionado), o en hospitales y vamos a tener que pagarle a un empresa mal gestionada, a nuestro juicio", cerró.