Fórmula de Cabildo Abierto: Domenech descarta que su nombre sea una posibilidad y no pierde la "esperanza" de que Salinas acepte ser el vice de Manini

El senador Guillermo Domenech descartó que él sea una opción para completar la fórmula presidencial de Cabildo Abierto y afirmó que mantiene “la esperanza” de que el exministro Daniel Salinas pueda ser candidato a vicepresidente por el partido.

“Yo lo que más querría es que Daniel Salinas fuera candidato de Cabildo Abierto, lo he dicho muchas veces, y todavía tengo la esperanza, quizás un poco tenue, de que él asuma las banderas de Cabildo Abierto. Yo solo hago votos porque Salinas sea candidata de Cabildo”, afirmó Domenech este jueves en entrevista con el programa Desayunos Informales.

Luego de que su nombre se manejase para integrar la fórmula del Partido Nacional con Álvaro Delgado, Salinas finalmente anunció en las últimas horas que competirá por la presidencia del Colegio Médico del Uruguay. Los comicios serán a finales de agosto y el exjerarca estará al frente de una agrupación que actualmente es minoría en el colectivo.

Pese a que Domenech afirma no perder la “esperanza” de que Salinas integre de forma activa Cabildo Abierto, el partido se enfrenta ahora a la tarea de completar su fórmula presidencial.

Domenech fue quien acompañó a Guido Manini Ríos como candidato a vicepresidente en 2019, cuando el partido debutó en el sistema político uruguayo. Sin embargo, él mismo afirma que para estos comicios su nombre no es una opción sobre la mesa.

“Yo apuesto a la renovación en todos los campos. En estos últimos días incluso me he planteado si no hay necesidad de que algunos veteranos cedamos espacios para que aparezca gente joven. Nosotros ahora tenemos que designar un candidato a vicepresidente o vicepresidenta, y me han preguntado si yo soy candidato: yo no soy candidato, soy un convencido de que los partidos necesitan renovarse. No puede ser que produzcamos el efecto ombú, hemos visto lo que pasa en otros partidos cuando esos liderazgos se mantienen en el tiempo. Yo estoy apostando a gente nueva y joven”, dijo.

Consultado sobre los posibles nombres para la candidatura a vicepresidente, respondió: “No puedo mencionar los nombres porque es una forma de frustrar candidaturas. Hay hombres y mujeres jóvenes que estimo tienen todas las condiciones para ser los candidatos a vicepresidente. Los partidos tienen que renovarse y generar nuevos liderazgos. Lo único que me preocupa es que se mantenga una línea de pensamiento, mi futuro personal no debe interesar”.

“Algunos de los nombres que barajamos son de la columna a la que pertenezco y otros vienen de otras agrupaciones o son personas independientes dentro de Cabildo”, dijo, y se le consultó si podría ser alguien de afuera de la política: “No, ojalá se nos ocurriera alguien de fuera de la política porque es muy bueno”.