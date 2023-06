Frente Amplio analizará pedir una reunión a Lacalle para plantear medidas ante crisis del agua

Fernando Pereira reclamó que haya una rebaja en la tarifa de OSE o se eliminen los impuestos al agua embotellada

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, informó este jueves que la Mesa Política del partido analiza solicitarle una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para plantearle medidas ante la crisis del agua.

"No es cierto que el Frente Amplio solo se ha opuesto a la posición del gobierno. Ha contribuido a la campaña de cuidado de agua, ha hecho un conjunto de propuestas tanto a nivel nacional como departamental como el reparto de bidones en zonas carenciadas. Ha planteado medidas en el Parlamento, en OSE y en Ursea. Nos gustaría que el presidente las conozca", dijo Pereira a Telemundo este jueves luego de una reunión en la Huella de Seregni que convocó a dirigentes, legisladores y referentes del partido en el área, como el director de OSE Edgardo Ortuño.

El presidente de la coalición de izquierda definió la situación como "grave" y reclamó que el gobierno convoque al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para establecer "medidas paliativas". Además, recordó que los pronósticos meteorológicos "no arrojan buenas noticias" para las próximas semanas. Inumet informó este miércoles que para lo que resta de junio no se esperan lluvias "significativas".

Consultado sobre las medidas a plantear al gobierno, indicó: "Estamos ante una emergencia sanitaria de que el agua ya no es potable, pero sí bebible. El consumo (de agua de la canilla) pasó del 70% de la población a 30%. Esto supone consecuencias económicas graves en los hogares de trabajadores de bajo salario. Alguna ayuda tiene que haber, la eliminación de impuestos en agua embotellada o a través de las tarifas de OSE".

"Esto es para que los uruguayos que vivimos en una zona con agua que ya no es potable podamos acceder a agua embotellada", cerró.

La rebaja en la tarifa de OSE ha sido descartada en primera instancia por Lacalle Pou y desaconsejada por el presidente de OSE, Raúl Montero. "¿Traería más agua para Montevideo? No. ¿Es un buen mensaje que no voy a cobrar, cuando lo que quiero es que gasten lo menos posible? No sé", dijo Montero este martes.