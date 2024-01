Frente Amplio reclama la renuncia de Carlos Enciso como embajador en Argentina por participar en reunión política de Delgado

Entienden que violó el estatuto del funcionario del servicio exterior.

Desde el Frente Amplio (FA) reclaman la renuncia de Carlos Enciso como embajador en Argentina por entender que violó el estatuto del funcionario del servicio exterior al participar en una reunión política del precandidato Álvaro Delgado.

El senador Daniel Caggiani entiende que fue la gota que "rebasó el vaso". "En reiteración real, ya es la tercera vez que Enciso viola, a nuestro entender, este estatuto, entre otras cosas porque no puede hacer política partidaria", dijo a Telemundo

El estatuto del funcionario del servicio exterior establece que el personal "está al servicio de la Nación, con entera independencia de personas, grupos políticos o partidos", y por lo tanto Enciso no debió participar en la reunión política de Delgado, afirman desde el FA.

"Él participó de algunos debates de la Ley de Urgente Consideración, en la campaña electoral, en alguna serie de actividades; él también hizo una serie de apreciaciones políticas el año pasado, que le valieron las observaciones del ex canciller Bustillo, cuando hizo una serie de referencias sobre posibles consecuencias políticas para el país en caso de que ganara el Frente Amplio, siendo embajador en Argentina", apuntó el parlamentario frentista.

La oposición le planteará el asunto al ministro Omar Paganini, quien fue convocado a la comisión permanente del Parlamento; en paralelo cursará un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Caggiani consideró que Enciso debería "sincerarse" y renunciar a la embajada. "Lo que no puede hacer es participar, siendo embajador, en actividades políticas, en este caso electorales, que sin dudas no le hace bien al país, no le hace bien al servicio exterior", concluyó.