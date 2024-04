Funcionaria de INAU detectó información del caso Penadés en computadora del organismo; directorio elevó dato a Fiscalía

El equipo fue retirado del INAU para su análisis y se inició en la institución una investigación administrativa.

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó a la Fiscalía de Delitos Sexuales que lidera Alicia Ghione sobre la aparición de una computadora con información acerca de la causa judicial que investiga los abusos sexuales de Gustavo Penadés, informó El País y confirmó en rueda de prensa el presidente de la institución, Guillermo Fossati.

"Son pocos los datos que puedo aportar más que efectivamente se detectó en una computadora unas comunicaciones con información. No ha llegado nunca a mis manos la lectura. Se entendió que era información pertinente que debía ser pasada a Fiscalía", dijo Fossati.

El jerarca explicó que la computadora pertenece a la institución y era de "una operaria del INAU", pero que antes la usó "un psicólogo que estaba trabajando" en el organismo y "volcó cierta información en texto".

El psicólogo, explicó Fossati, ya no trabaja allí.

El equipo fue retirado del INAU para su análisis y se inició en la institución una investigación administrativa.

"Lo detectó la propia funcionaria. Lo comunicó al vicepresidente del INAU, que me lo comunicó a mí. Tomamos la decisión de que, por su naturaleza, corresponde elevarlo a la Justicia", explicó. Sobre la labor de la funcionaria, dijo que no será sancionada, dado que "procesó la información correctamente" y le corresponde "un dedo para arriba".

Fossati reiteró que no conoce el contenido de las "comunicaciones". "Una vez constatado la existencia del texto, se me informó y me preguntó (el vicepresidente) si correspondía elevarlo a Fiscalía, fue una decisión compartida", indicó.