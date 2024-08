Gandini propone que todos los candidatos, incluido Orsi, coordinen acciones para que "la gente no vote" el plebiscito de la seguridad social

“Creo que habría que hacer un equipo para que la gente no vote la reforma que propone el Pit-Cnt, mucho más ahora que la fórmula del Frente Amplio ha resuelto que no la acompaña”, dijo el legislador blanco.

El senador nacionalista y exprecandidato presidencial Jorge Gandini propuso que todos los candidatos a la Presidencia que “no compartan” el plebiscito sobre la seguridad social coordinen acciones para que “la gente no lo vote”.

Con la reciente definición sobre el tema de la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, las posturas de las fórmulas están claras: ni Álvaro Delgado-Valeria Ripoll (Partido Nacional), ni Andrés Ojeda-Robert Silva (Partido Colorado), ni Yamandú Orsi-Carolina Cosse (Frente Amplio) están a favor del plebiscito. A eso se le suman las fórmulas del Partido Independiente y de Cabildo Abierto.

Con este escenario, Gandini cree que esos actores deberían trabajar de forma conjunta para incentivar a que la gente no vote el plebiscito en octubre. Como solo habrá una papeleta por el sí, el no votar implica no poner esa hoja en el sobre de sufragio.

“Creo que habría que hacer un equipo para que la gente no vote la reforma que propone el Pit-Cnt, mucho más ahora que la fórmula del Frente Amplio ha resuelto que no la acompaña”, dijo Gandini en rueda de prensa.

“Podría ser un equipo con una gran novedad: reunirnos a todos, todos los candidatos que no compartan, darle a la gente las razones, que pueden ser diferentes, pero coincidentes en que no hay que apoyar esa reforma”, apuntó Gandini, en alusión a las posturas diversas que tienen los candidatos y sus compañeros de fórmula sobre el tema.

En la misma línea, respaldó una iniciativa de coordinación entre los partidos de la coalición a favor del plebiscito sobre los allanamientos nocturnos.