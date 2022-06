García informó que el avión venezolano-iraní solicitó extender su permanencia en el país y eso "llamó la atención"

"Es llamativo porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, da la impresión que el motivo de la necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo no parece ser muy confiable ni mucho menos aceptable", afirmó.

La bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) convocó para este lunes al ministro de Defensa, Javier García, a la Comisión de Defensa del Senado para que brinde más información sobre el plan de vuelo que tenía el avión venezolano-iraní que fue rechazado tras intentar aterrizar en Montevideo la semana pasada.

Además de la información de los servicios de inteligencia, a las autoridades uruguayas "les llamó la atención" que la tripulación solicitara extender su permanencia en el país.

"El plan de vuelo estaba fijado para venir desde Ezeiza, cargar combustible, estar tres horas en el aeropuerto e irse a las 20 horas del 8 de junio. Minutos antes de salir nos pidieron autorización para quedarse hasta el otro día a las cuatros de la tarde", manifestó García este lunes en conferencia de prensa.

Según el ministro, lo más "significativo" fue que la solicitud estaba fundamentada en la necesidad de descanso de los tripulantes.

"Es llamativo porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel. El viaje de Buenos Aires a Montevideo es de 30 minutos, da la impresión que el motivo de la necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo no parece ser muy confiable ni mucho menos aceptable", señaló.

García dijo que de acuerdo a la información de inteligencia paraguaya, el avión tenía antecedentes de haber servido para actividades de logística de movimientos terroristas internacionales, lo mismo alguno de sus tripulantes.

"Uruguay evitó una circunstancia que, si vemos lo que pasa en Argentina hace dos semanas, hubiera pasado en Uruguay si se hubiera permitido el ingreso", sostuvo el jerarca.

Senadores frenteamplistas señalaron que no cuestionaron la decisión de las autoridades, si reclamaron información al Parlamento que consideran importante para el vínculo con la oposición.

El avión intentó aterrizar en Uruguay, pero el ministro de Defensa, Javier García, desautorizó el ingreso tras recibir información del Ministerio del Interior. Consultado por Telemundo sobre este tema dijo que decidieron no autorizar el ingreso al espacio aéreo uruguayo por una información que brindó Interior.

"Yo di la orden de que no entre", aseguró García. "Cuando recibí la información de Heber, no había una solicitud desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó el ingreso al espacio aéreo y significó que volviera al aeropuerto de Buenos Aires", señaló.