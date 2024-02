Gobierno decidió llamar en consultas a embajador uruguayo en Venezuela para que informe sobre "los preocupantes acontecimientos" en ese país

El objetivo de la citación será informar al Ejecutivo sobre "los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país", señaló Paganini en su cuenta de Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, informó que el gobierno decidió "llamar en consultas" al embajador uruguayo en Venezuela, Eber Da Rosa. El objetivo de la citación será informar al Ejecutivo sobre "los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país", señaló el canciller en su cuenta de X.

Hemos decidido llamar en consultas a nuestro embajador en Venezuela para ser informados sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país.

Cc: @LuisLacallePou — Omar Paganini (@OmarPaganini) February 8, 2024

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado propuso este martes que los precandidatos de todos los partidos firmen una nota pidiendo la habilitación de María Corina Machado -opositora al régimen de Nicolás Maduro- de cara a las elecciones en Venezuela.

La precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse le respondió que esa propuesta "no tiene ningún asidero". Me gustaría saber por qué no se pusieron a juntar firmas para no levantarnos los impuestos a todos cuando recién ganaron el gobierno. Yo le propondría a Delgado que hagamos una campaña de firmas para no darle pasaporte a los narcotraficantes que están presos por tener un pasaporte falso", expresó este miércoles en rueda de prensa la intendenta de Montevideo.

Su par Yamandú Orsi afirmó que desde la coalición de gobierno lo tienen “cansado” con el tema Venezuela y que desde esas filas insisten en debatir sobre eso porque “no pueden hablar de temas locales”.

El gobierno uruguayo ya había expresado su “gran preocupación” por la inhabilitación en Venezuela de Machado. En la red social X, Machado dijo que la decisión del Supremo -que establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021- pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba "garantías electorales", así como la revisión de las inhabilitaciones.