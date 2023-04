Gobierno reconoce que negociaciones por TLC con China son "más lentas" de lo que quisieran y que interés de Brasil plantea nuevos procesos

Delgado remarcó que, a su juicio, es importante el camino transitado por Uruguay en pos de alcanzar un acuerdo

La reciente visita, a mediados de abril, del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a China mostró su buena sintonía con el mandatario chino, Xi Jinping. Y eso fue favorable para que Lula pusiese sobre la mesa asuntos de interés para su país, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y el gigante asiático.

Apenas dos meses antes, en una reunión en Uruguay con el presidente Luis Lacalle Pou, Lula dijo que “es más que justo” el reclamo uruguayo de querer abrirse al mundo. "El rol de un presidente es defender los intereses de su economía y de su pueblo", expresó. Dijo, además, que está afín a la "renovación" del Mercosur. Pero en lugar de apoyar un TLC entre Uruguay y China, como el gobierno uruguayo viene buscando, Lula redobló la apuesta: "Nosotros queremos conversar un acuerdo Mercosur-China".

Con este escenario, y con la notoria afinidad de China para con Brasil, el canciller uruguayo Francisco Bustillo viajó en los últimos días a Asia, en busca de mover las aguas y encontrar algún síntoma de que el resultado positivo del estudio de factibilidad para un TLC Uruguay-China no quedó en nada. Sin embargo, según informaron medios como Búsqueda y El País, lo que el canciller uruguayo encontró fue un panorama en el que el gigante asiático está en una postura similar a la de Brasil: avanzar en un acuerdo con todo el Mercosur.

Consultado este jueves al respecto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado reconoció que los avances en un TLC Uruguay-China “son más lentos” de lo que él quisiera. “Pero Uruguay avanzó en un cronograma, que quizás viene más lento de lo que uno quisiera. Pero todas las etapas formales que pidió el gobierno chino se fueron dando y se están dando”, afirmó en rueda de prensa.

En esa línea, Delgado remarcó que, a su juicio, es importante el camino transitado por Uruguay en pos de alcanzar un acuerdo. “Este gobierno empezó a trabajar en silencio y estableció una meta, un cronograma. Llegamos a lugares donde no había llegado el gobierno anterior. Hoy hay un acuerdo de prefactibilidad acordado de común acuerdo entre China y Uruguay para un TLC. Es una etapa previa a empezar negociaciones para un TLC. Que es más lento de lo que uno quisiera, sí es más lento”, afirmó.

Además, marcó el interés demostrado por Brasil como algo “lógico” y consideró que eso puede implicar demoras. “Que en realidad al gobierno de Brasil, y sobre todo el presidente Lula, decir que también le interesa participar de un eventual acuerdo comercial con China, eso hace que quizás la oportunidad sea más grande, en la medida que pueda ser global… Nosotros siempre dijimos que íbamos por un camino, y que si el Mercosur venía, mejor. Pero que sino nos permitan avanzar solos. Brasil le interesa avanzar en este camino, por lo que es lógico que se esté viendo cómo algunos procesos se dan de manera conjunta”, agregó.

Por otra parte, Delgado también se adelantó a cuestionamientos de la oposición por este nuevo panorama que parece surgir para un TLC ya no Uruguay-China sino Mercosur-China.

“Acá hay un gobierno que tomó una decisión, que es abrirse al mundo, de no solamente quedarse en el Mercosur, que son nuestros aliados y que formamos parte, sino además poder flexibilizar y modernizar el bloque para abrirnos al mundo. ¿Para qué? Para captar inversiones, que son oportunidades de desarrollo, a través de acuerdos comerciales. Algunos serán TLC, otros serán tratados de preferencia arancelaria, formatos hay varios. Cuando el gobierno decidió avanzar, decidió avanzar en la posibilidad de un TLC con China. Y en realidad, empezamos una serie de etapas previstas en cualquier TLC. No voy a caer en pasar facturas. Pero miren que en los gobiernos pasados del Frente Amplio, con mayoría propia, pasaron dos cosas. Hubo un ofrecimiento de un TLC con Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba dispuesto a hacerlo, que en realidad hubiera sido una gran oportunidad para el Uruguay, pero el Frente Amplio por discusión ideológica interna dejó pasar el tren. Y se acordarán cuando un expresidente de la República, que hoy ya no está, por eso quiero ser cauteloso, anunció más de una vez, una vez en China, que iba a haber un TLC con China. Y nada de eso pasó”, dijo.