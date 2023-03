"Hay que desestigmatizar la salud mental": MSP trabaja en medidas ante nuevo récord de suicidios; hubo 818 casos en 2022

Rando también apuntó que otra pilar de las acciones del ministerio está enfocado en “formar los recursos humanos para que sean capaces de atender la demanda".

La cantidad de personas que se quitaron la vida en Uruguay alcanzó un nuevo récord en 2022: 818 se suicidaron el año pasado.

La tasa de 23,08 suicidios cada 100.000 habitantes es récord histórico, y supera en 8% a la del año anterior. Supera también a la que se produjo luego de la crisis económica de 2002.

En este marco, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que se van a implementar medidas, pero que revertir esta situación llevará años.

“Esto no es una cosa que se hace de un mes para el otro. No es que vamos a implementar las medidas hoy y que a fin de año ya vamos a ver que este año tenemos 600 casos, eso no es así”, dijo Rando en rueda de prensa esta semana.

“Probablemente hay que en primer lugar desestigmatizar el tema de la salud mental y del suicidio. No es un tabú hablar de esto y podemos buscar ayuda, no hay que guardárselo cuando uno tiene un problema de depresión o de ansiedad. Pero lleva un tiempo cambiar ese paradigma en la población”, agregó la ministra.

En tanto, Rando también apuntó que otra pilar de las acciones del ministerio está enfocado en “formar los recursos humanos para que sean capaces de atender la demanda, que se va incrementar, a medida que la población vaya tomando conciencia de que esto se puede tratar, consultar y prevenir”.